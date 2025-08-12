In iOS 26 Apple arrangia la suoneria Reflection, ecco le sue sette versioni

Negli anni Refletction è diventata più di una semplice suoneria: nata con iPhone X è diventata la colonna sonora di milioni di iPhone sparsi per il mondo, un suono che basta da solo a evocare l’immagine di un telefono Apple che squilla.

Con iOS 26, Apple ha deciso di darle nuovi volti, o meglio, nuovi arrangiamenti, capaci di trasformare una melodia che non si esagera nel definirla iconica, in qualche cosa che si adatta a tanti gusti.

Sei varianti per un classico

In iOS 26 beta 6 le opzioni sono ben sette: la versione originale e sei interpretazioni alternative. La prima a fare capolino nelle scorse beta era “Alt 1”, ora ribattezzata Reflected. A questa si aggiungono cinque nuove varianti: Buoyant, Dreamer, Pond, Pop e Surge.

Ognuna reimmagina la stessa melodia con sfumature e ritmi diversi: c’è chi preferirà la leggerezza di Buoyant, chi il tocco più etereo di Dreamer, o magari il suono quasi etnico di Pond. Pop aggiunge un tocco vivace e vagamente retrò, mentre Surge porta un’energia più decisa, senza però tradire lo spirito originale.

Little Bird, l’outsider

Non solo varianti. In questa beta debutta anche Little Bird, una suoneria completamente nuova, svincolata dalla tradizione di Reflection. Con il suo fischiettio che accompagna note famigliari sembra fatta apposta per chi scegliere un suono che nuovo ma con alle spalle anni di “memoria collettiva”.

Il contesto più ampio di iOS 26

Le nuove suonerie arrivano insieme ad altri interventi di peso sull’app Telefono: dall’interfaccia rinnovata, più pulita e moderna, a funzioni pensate per gestire meglio le chiamate e integrarle con Apple Intelligence. Un pacchetto di novità che segna un’attenzione ritrovata per uno degli strumenti più antichi e fondamentali dell’iPhone, dimostrando che anche i dettagli – come una suoneria – possono avere un ruolo nel rendere un aggiornamento appetibile.