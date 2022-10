Calibro digitale elettronico da 150mm quadrante in fibra di carbonio a 5 euro

Per i lavori in casa potrebbe essere uno strumento particolarmente utile. Stiamo parlando del calibro digitale elettronico da 150mm con quadrante in fibra di carbonio. Costa appena 5 euro e si acquista direttamente da questo indirizzo.

Si tratta di un pratico strumento che permette di misurare dimensioni interne ed esterne in modo accurato, grazie al sistema di misurazione capacitivo lineare. È possibile regolare l’impostazione zero in qualsiasi posizione, con una piccola vite di bloccaggio che blocca le ganasce in posizione.

Questo calibro con display LCD risulta essere estremamente versatile, in grado di misurare lunghezza, larghezza, diametro interno, diametro esterno e così via.

Il calibro a corsoio digitale è facile da leggere, lo schermo LCD può essere visualizzato chiaramente, ed è possibile conoscere rapidamente i risultati della misurazione.

Il calibro a è facile da usare, piccolo e leggero, si può anche trasportare facilmente e riporre in qualsiasi valigetta degli attrezzi, risultando quindi pratico da usare. Ecco le sue specifiche:

Dimensioni: 245x80x12mm

Precisione: ± 0.2mm

Alimentazione: batteria a bottone LR44/SR44 1.5V (non inclusa)

Campo di misura: 0-150mm

Al momento si acquista a poco più di 5 euro cliccando direttamente a questo indirizzo. Da notare che tra i metodi di pagamento c’è anche PayPal, che offre massima affidabilità nelle transazioni a distanza.