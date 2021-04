Nuovo iPad 12,9″: forniture limitate per problemi di produzione con i display Mini-LED

Al lancio, i nuovi iPad Pro da 12,9″ potrebbero essere disponibili in quantità limitate per via di problemi nella produzione dei display mini-LED che saranno sfruttati su questi dispositivi.

Ad affermalo è Bloomberg, spiegando che i fornitori di Apple stanno incontrando uno scarso rendimento in fase di produzione di questo tipo di display e almeno uno dei fornitori avrebbe al momento bloccato la produzione per risolvere problematiche in termini di resa di produzione.

Nonostante i problemi nella resa produttiva (l’efficienza nella produzione dello specifico componente) segnalati in questo momento dal suo fornitore, Apple avrebbe intenzione di non rinviare la presentazione dei nuovi iPad Pro da 11 e 12,9″ prevista entro questo mese; precedenti indiscrezioni hanno ad ogni modo riferito che il display mini-LED sarà sfruttato solo sul modello da 12,9″. I mini-LED offrono diversi vantaggi: sono capaci di offrire elevati contrasto e luminosità, neri intensi, consumi ridotti, pochi rischi di burn-in e di degrado dell’immagine, tipici degli OLED. Uno schermo Micro LED è anche più luminoso (fino a 30 volte) rispetto ad uno schermo OLED.

Già a marzo Bloomberg aveva indicato come imminente il lancio di nuovi iPad. Non è chiaro se i nuovi dispositivi saranno lanciati con un semplice annuncio e comunicati stampa di rito o se è in preparazione qualche sorta di evento online dedicato; si vocifera tra l’altro che sia in arrivo anche un nuovo iPad mini 6 con design completamente rivisto.

Oltre al display mini-LED, altra novità degli iPad Pro dovrebbe essere l’adozione del chip A14X in grado di offrire performance simili a quelle dell’M1 viste sui nuovi MacBook Air, MacBook Pro 13″ e Mac mini, e il supporto alla connettività Thunderbolt, scelta che renderebbe compatibile il dispositivo con monitor esterni con risoluzione fino a 6K a 60Hz, altri tipi di monitor con adattatori vari, dischi rigidi e periferiche varie con un’unica porta che consente di trasferire e velocemente dati.

A inizio marzo è stata avvistata una custodia che riporta la dicitura “compatibile con «nuovo iPad 11″ (2021)», “iPar Air (2020)” e “iPad Pro 11″ (2018-2020)”.