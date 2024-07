Nuovo look e fondamenta per il client di posta elettronica Thunderbird

Pubblicità

Gli sviluppatori di Thunderbird, apprezzato client di posta elettronica, hanno recentemente rilasciato Thunderbird 128, versione ESR (Extended Support Release), affermando che stati integrati significativi miglioramenti al codice, alla stabilità, all’esperienza complessiva offerta all’utente, rendendo possibile migliorare la velocità con la quale d’ora in poi sarà possibile offrire nuove funzionalità.

Il lavoro di sviluppo è stato lungo ma necessario per sfruttare Rust, il linguaggio di programmazione open source sviluppato da Mozilla che consente di ottenere applicazioni efficienti e sicure (per tutta una serie di caratteristiche che tengono conto dell’allocazione di memoria, di sicurezza e concorrenza).

Rust è presentato come un passo avanti, un cambiamento invisibile che permette di migliorare la qualità e le prestazioni del codice, una scelta che permetterà di condividere le funzionalità tra la versione desktop e le future versioni mobili di Thunderbird e di accelerare il processo di sviluppo.

Le novità più importanti sono sotto il cofano ma non mancano novità visibili, come ad esempio la vista delle schede migliorata. Secondo gli sviluppatori, il nuovo layout è più accattivante, facilita la scansione dei messaggi di posta elettronica e la raccolta di informazioni a colpo d’occhio. L’altezza delle schede email si regola automaticamente in base alle impostazioni desiderate.

Anche il riquadro cartelle è migliorato, vantando rendering e ricerca più veloci delle cartelle unificate, un migliore richiamo degli stati dei thread dei messaggi e la selezione di più cartelle.

I colori per la selezione (quelli che un gergo si chiamano “accent color)) semplificano la possibilità di impostare colori-chiave di alcuni elementi, che ora sono personalizzabili e abbinabili ai colori dettagli dei sistemi operativi che supportano questa opzione.

Altra piccola novità grafica è la possibilità di personalizzare il colore delle icone degli account; questi colori appaiono anche nella selezione “Da” durante la composizione delle email, aggiungendo un leggero tocco personale nella gestione delle mail.

Il menu contestuale è stato riorganizzato per un’esperienza più fluida, con le azioni principali ora visualizzate come icone per un accesso rapido.

Gi sviluppatori riferiscono che è in programma il lancio di del supporto integrato per Exchange, così come Mozilla Sync, in una futura point release di Nebula (es. Thunderbird 128.X). Queste funzioni sono indicate come “molto vicine alla conclusione” ma a quanto pare ostacoli tecnici hanno finora impedito che fossero pronte.

Thunderbird 128 è come sempre disponibile per Windows, Linux e macOS (si scarica da qui). Al momento, la versione 128 è disponibile solo come download diretto dal sito thunderbird.net e non come aggiornamento dalla versione 115 o precedente di Thunderbird. Una versione futura fornirà gli aggiornamenti delle versioni precedenti.

A maggio di quest’anno Mozilla ha confermato di essere al lavoro su una versione per iOS.