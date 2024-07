La stazione meteo smart Eve Weather è disponibile con Matter

Pubblicità

Eve Systems, noto brand per la fornitura di dispositivi per la smart home ha annunciato l’arrivo della versione Matter della sua stazione meteo intelligente Eve Weather. Anche il precedente modello, tramite aggiornamento gratuito, potrà essere aggiornato a Matter. Dotata di un case resistente all’acqua, con un ampio display che mostra la temperatura esterna, l’umidità e la tendenza meteo locale delle prossime 12 ore, sposa finalmente l’universo di Matter.

Eve Weather consente di controllare le condizioni meteo tramite l’app o tramite assistenti vocali. Gli utenti di iPhone o iPad possono utilizzare l’app Eve per analizzare, visualizzare ed esportare tutte le misurazioni.

Si tratta di un accessorio resistente all’acqua IPX4, anche grazie alla custodia in alluminio. Questo permette di utilizzare Eve Weather anche all’aperto, con i sensori integrati che misurano temperatura, umidità e pressione dell’aria.

Eve Weather è più di una stazione meteo in cui leggere dei dati statici. La stazione, infatti, analizza automaticamente i cambiamenti locali della pressione dell’aria così che uno sguardo al display o all’app Eve sarà sufficiente per dire all’utente se la giornata è soleggiata, nuvolosa, piovosa o tempestosa. Anche l’app Eve per iPhone e iPad registra e visualizza le condizioni meteo nel tempo, elemento di particolare importanza – ad esempio – per gli appassionati di giardinaggio.

Grazie alla tecnologia Matter, è possibile collegare la stazione ad altre piattaforme in modo che tutti i membri della famiglia possano accedere facilmente e in sicurezza ai sensori di Eve Weather: che sia con un iPhone, con un dispositivo Android o con assistenti vocali come Alexa, Siri e Google Assistant.

Prezzo e disponibilità

Eve Weather costa 79,95 Euro ed è disponibile anche su Amazon. Rimane disponibile il modello HomeKit, con Eve che offre un aggiornamento firmware gratuito per i dispositivi esistenti per renderli compatibili con Matter.

Il modello HomeKit, aggiornabile a Matter, si acquista invece da qui.

