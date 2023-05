Thunderbird, Mozilla conferma di essere al lavoro su versione iOS

Lo scorso anno Mozilla aveva fatto sapere che Thunderbird – il client di posta elettronica apprezzato da tanti utenti – sarebbe arrivato per dispositivi mobili, prima su Android e poi – forse – anche su iOS.

Presentando i risultati dell’ultimo trimestre fiscale, Mozilla ha confermato tra le varie cose che una versione per iOS di Thunderbird è in programma.

“Siamo quasi pronti ad aggiungere la versione iOS alla nostra roadmap”, riferisce Mozilla in un comunicato stampa. Il client in versione iOS richiederà ad ogni modo tempo (lo sviluppatore che si occuperà specificatamente del porting sarà assunto prima di fine anno) e sarà probabilmente qualcosa di diverso rispetto all’app per Android.

La versione per dispositivi mobilei di Thunderbird si basa su un diverso client di posta per Android open source: K-9 Mail; anziché creare un client per la gestione delle mail da zero, Mozilla ha deciso di sfruttare un’app esistente che in qualche modo sposa varie idee del progetto Thunderbid; gli sviluppatori di K-9 Mail sono ad ogni modo stati felici di unirsi allo staff di Mozilla.

Thunderbird è apprezzato da tanti utenti non solo per la natura open source del progetto ma per funzionalità quali le mail visualizzate a schede, i filtri rapidi nella barra degli strumenti, la facilità di configurazione, la possibilità di personalizzare aspetto e vari componenti, la presenza di funzioni per la sicurezza.

A febbraio di quest’anno, Mozilla ha riferito che il futuro di Thunderbird è “radioso”, spiegando di essere al lavoro su una moderna revisione del software, sia dal punto di vista estetico, sia da quello tecnico. Miglioramenti nell’interfaccia utente e nella user experience continueranno a essere portati avanti nei prossimi 2 anni, con l’obiettivo di creare una interfaccia adatta alle esigenze di tutti. Gli sviluppatori promettono maggiore attenzione all’usabilità, all’accessibilità, tenendo conto anche di tecnologie assistive, tutto come sempre costruito mediante “un procedimento aperto ed etico”, allo scopo di creare “la migliore applicazione di comunicazione personale e professionale sul mercato”.