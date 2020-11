Offerte Amazon dell’8 Novembre fino al 55%: Samsung, Xiaomi, Razer, Bosch, Fire TV

Amazon inizia il mese di Novembre continuando la sua lunga rincorsa verso il Black Friday 2020 di fine mese. Per chi vuole ottenere sconti sui prodotti senza il patema della giornata dedicata alle offerte di fine anno si prosegue con il Black Friday in anticipo e con una settimana di grandi occasioni su tanti marchi top e con prezzi ribassati anche per un solo giorno.

Qui trovate le offerte valide durante la settimana corrente:

Qui sotto trovate le offerte disponibili entro oggi o pochi giorni ancora



N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto



Samsung U28E570D Monitor 28 Pollici, UltraHD, 4K, Pannello TN, 3840 x 2160, 1 ms, 16:9, 60 Hz, 2160p, LED, AMD FreeSync, 2 HDMI, Display Port Incluso, Nero In offerta a 230,00 € – invece di 499,99 €

sconto 54% – fino al 30 novembre 2020

Click qui per approfondire



Xiaomi Redmi Note 8 Pro Smartphone, 64 + 6 GB, MTK Helio G90T Octa Core, Quad Camera (64MP + 8MP + 2MP + 2MP), Mineral Grey (Versione Italiana, garanzia EU) In offerta a 189,90 € – invece di 259,90 €

sconto 27% – fino al 15 novembre 2020

Click qui per approfondire



Xiaomi Redmi Note 9 -Smartphone + Cuffie 6.53″ FHD+ DotDisplay (3GB RAM, 64GB ROM, Quad Camera , 5020mah Batteria, NFC) 2020 [Versione Italiana] – Colore Midnight Grey In offerta a 167,90 € – invece di 199,90 €

sconto 16% – fino al 15 novembre 2020

Click qui per approfondire



Ti presentiamo Fire TV Stick Lite con telecomando vocale Alexa | Lite (senza comandi per la TV), Streaming in HD, modello 2020 In offerta a 19,99 € – invece di 29,99 €

sconto 33% – fino al 9 novembre 2020

Click qui per approfondire



Nuova Fire TV Stick con telecomando vocale Alexa (con comandi per la TV), Streaming in HD, modello 2020 In offerta a 29,99 € – invece di 39,99 €

sconto 25% – fino al 9 novembre 2020

Click qui per approfondire



Presentiamo Fire TV Cube | Lettore multimediale per lo streaming con controllo vocale tramite Alexa e 4K Ultra HD In offerta a 79,99 € – invece di 119,99 €

sconto 33% – fino al 9 novembre 2020

Click qui per approfondire



Fire TV Stick 4K Ultra HD con telecomando vocale Alexa di ultima generazione | Lettore multimediale In offerta a 39,99 € – invece di 59,99 €

sconto 33% – fino al 9 novembre 2020

Click qui per approfondire



Tecnoware UPS ERA PLUS 1600 Gruppo di Continuità, 6 Uscite IEC, Autonomia fino a 10 min con 2 PC, Potenza 1600 VA In offerta a 79,99 € – invece di 303,78 €

sconto 74% – fino al 9 novembre 2020

Click qui per approfondire



CHOETECH USB C HDMI Cavo, ([email protected]) USB 3.1 Type C HDMI Cable per iPad Pro 2018, MacBook Pro, Galaxy S20/S10/S10+/Note 8/S9/S9+/S8/S8+, Huawei P40/P30/P30 Pro/Mate20/Mate 20 Pro/P20/Mate 10 (1.8M) In offerta a 12,39 € – invece di 24,99 €

sconto 50% – fino al 8 novembre 2020

Click qui per approfondire



AmazonBasics – Rialzo da scrivania ad altezza regolabile, Nero In offerta a 150,19 € – invece di 171,76 €

sconto 13% – fino al 12 novembre 2020

Click qui per approfondire



AmazonBasics – Adattatore da USB Type-C a femmina USB 3.1 Gen 1, colore Nero, Confezione da 10 In offerta a 38,99 € – invece di 49,99 €

sconto 22% – fino al 12 novembre 2020

Click qui per approfondire



AmazonBasics – Supporto per monitor singolo con staffa a braccio con altezza regolabile, rotazione di 360 gradi, inclinazione dello schermo regolabile e organizer per cavi (acciaio) In offerta a 96,79 € – invece di 110,49 €

sconto 12% – fino al 12 novembre 2020

Click qui per approfondire



AmazonBasics – Mouse per gaming, sensore ottico con 12.000 DPI, retroilluminato, con tasti azionabili con il pollice In offerta a 46,46 € – invece di 54,66 €

sconto 15% – fino al 12 novembre 2020

Click qui per approfondire



RAVPower FileHub Router WiFi Portatile, Ripetitore WiFi, SSD Hard Disk Portatile, Lettore Schede SD per iPhone iPad Tablet Smart Phone per Trasmissione dei Dati, Powerbank da 6700mAh In offerta a 34,39 € – invece di 69,99 €

sconto 51% – fino al 8 novembre 2020

Click qui per approfondire



AmazonBasics NC1504159R1 Zaino per laptop Explorer, per laptop fino a 38 cm (15 pollici), nero In offerta a 34,19 € – invece di 39,53 €

sconto 14% – fino al 12 novembre 2020

Click qui per approfondire



Razer Kraken X USB Gaming Headset, Cuffie Da Gioco Con Audio Surround Digitale 7.1, Microfono Cardiode Pieghevole, Leggere, Nero In offerta a 49,99 € – invece di 69,99 €

sconto 29% – fino al 11 novembre 2020

Click qui per approfondire



Razer Wolverine Tournament Edition Gaming Controller con 4 Pulsanti Multifunzione Rimovibili, Modalità Hair Trigger, Compatibile con Xbox One e PC In offerta a 99,99 € – invece di 139,99 €

sconto 29% – fino al 11 novembre 2020

Click qui per approfondire



Razer Kraken Cuffie da Gioco con Cuscinetti Auricolari in Gel Refrigerante per Giocatori Ambiziosi, Verde In offerta a 57,99 € – invece di 79,99 €

sconto 28% – fino al 11 novembre 2020

Click qui per approfondire



Razer Kraken Ultimate Cuffie On-Ear da Gioco USB per PC, PS4 e Switch Dock con Audio Surround, Microfono ANC e RGB Chroma, Nero (RGB Chroma) In offerta a 114,99 € – invece di 149,99 €

sconto 23% – fino al 11 novembre 2020

Click qui per approfondire



Razer Seiren Emote – PC Gaming USB Microfono per Streaming con Display di emoticon a LED 8 bit, Emoticons Reattive Allo Streaming, Microfono a Condensatore Cardioide, Nero In offerta a 143,99 € – invece di 189,99 €

sconto 24% – fino al 11 novembre 2020

Click qui per approfondire



Razer Huntsman Gears of War 5 Edition Tastiera da Gaming con Tasti Opto-Meccanici, Attuazione Ottica, Barra Stabilizzatrice dei Tasti, US/Switch Scatto, Razer Synapse, 3-US Layout, Grigio In offerta a 175,99 € – invece di 219,99 €

sconto 20% – fino al 11 novembre 2020

Click qui per approfondire



Razer Raiju Ultimate Edition (2019) – Controller da Gaming con o Senza Fili per PS4/PC, Pulsanti Azione Mecha-Tattili, Levette e D-Pad Intercambiabili, Configurazione con App Mobile, Nero In offerta a 145,99 € – invece di 199,99 €

sconto 27% – fino al 11 novembre 2020

Click qui per approfondire



ECOVACS Robotics DEEBOT OZMO 950 Robot Aspirapolvere – Robot lavapavimenti e aspirapolvere 2 in 1 con mappatura, modalità Max, controllo tramite App In offerta a 399,00 € – invece di 499,00 €

sconto 20% – fino al 8 novembre 2020

Click qui per approfondire



BLACK+DECKER BDCHD18K-QW Trapano/Avvitatore con Percussione, 18 W, 18 V, 1 Batteria In offerta a 64,99 € – invece di 109,95 €

sconto 41% – fino al 9 novembre 2020

Click qui per approfondire



Bosch Professional Rilevatore GMS 120 (profondità di rilevamento max. legno/metallo magnetico/metallo non magnetico/cavi sotto tensione: 38/120/80/50 mm, in scatola di cartone) In offerta a 63,00 € – invece di 127,05 €

sconto 50% – fino al 9 novembre 2020

Click qui per approfondire



Bosch Professional Sistema 12V Trapano Avvitatore GSR 12V-15 FC, Batteria 1×2.0 Ah, Caricatore Rapido, 3x Attacchi Mandrino Portapunta, 40 Pezzi Set di Accessori, in Valigetta, Edizione Amazon In offerta a 142,12 € – invece di 171,33 €

sconto 17% – fino al 9 novembre 2020

Click qui per approfondire



Bosch Professional GLL 3-80 Livella Laser Rosso, Raggio d?Azione: Fino a 30 m, 4 Pile AA, Valigetta, Blu In offerta a 214,82 € – invece di 452,54 €

sconto 53% – fino al 9 novembre 2020

Click qui per approfondire



Bosch Professional Distanziometro laser GLM 30 (campo di misurazione: 0,15 ? 30 m, 2 pile a stilo da 1,5 V, custodia protettiva) In offerta a 51,67 € – invece di 90,75 €

sconto 43% – fino al 9 novembre 2020

Click qui per approfondire



Bosch Professional 06019G4202 Avvitatore a Massa Battente, 200 NM, Attacco Esagonale Interno da 1/4″ e Quadro Esterno da 1/2″, Batterie e Caricabatteria Non Inclusi, 18 V, Blu, 9,8 In offerta a 118,61 € – invece di 275,88 €

sconto 57% – fino al 9 novembre 2020

Click qui per approfondire



Bosch Professional 0601066J00 Livella Laser Verde Multifunzione GCL 2-15 G, Punti a Piombo, 3 Pile a Stilo da 1.5 V, Supporto Ruotabile RM1, Pannello di Mira, Valigetta, Raggio d?Azione 15 m In offerta a 130,49 € – invece di 264,99 €

sconto 51% – fino al 9 novembre 2020

Click qui per approfondire



BLACK+DECKER BDCDD12-QW Trapano/Avvitatore Compatto, in Cartone, 10.8 V, 1 Batteria In offerta a 39,90 € – invece di 69,95 €

sconto 43% – fino al 9 novembre 2020

Click qui per approfondire



Black+Decker KA401LA-QS Levigatrice Orbitale 1/4 di Foglio con Piastra per Persiane, Senza Valigetta, 170 W, 230 V, Arancione, 170W In offerta a 44,99 € – invece di 69,95 €

sconto 36% – fino al 9 novembre 2020

Click qui per approfondire



BLACK+DECKER GWC3600L20-QW Aspiratore/Soffiatore/Trituratore a Batteria Litio 36 V-2.0 Ah, Velocità di soffiaggio 218 km/h In offerta a 149,99 € – invece di 219,91 €

sconto 32% – fino al 9 novembre 2020

Click qui per approfondire



Garmin Vivosport Activity Tracker con GPS, Small, Multicolore (Nero/Fucsia) In offerta a 95,90 € – invece di 129,99 €

sconto 26% – fino al 15 novembre 2020

Click qui per approfondire



Garmin Forerunner 735XT GPS Avanzato Cardio da Polso Blu / Ghiaccio Fascia HRM-Run Bundle 010-01614-16 In offerta a 214,90 € – invece di 399,99 €

sconto 46% – fino al 15 novembre 2020

Click qui per approfondire



Garmin Vivoactive 3 Smartwatch con GPS, Unisex adulto, Grigio In offerta a 169,90 € – invece di 359,99 €

sconto 53% – fino al 15 novembre 2020

Click qui per approfondire



Garmin Forerunner 45s, Orologio Smart GPS per la Corsa e Altri Sport Unisex, Viola, S In offerta a 129,90 € – invece di 199,99 €

sconto 35% – fino al 15 novembre 2020

Click qui per approfondire



Garmin 010-01678-12 Drive 51 EU LMT-S Navigatore 5″, Mappa Europa Completa, Aggiornamento a Vita e Servizi Live via Bluetooth, Traffico Smartphone Link Nera In offerta a 86,90 € – invece di 179,99 €

sconto 52% – fino al 15 novembre 2020

Click qui per approfondire



Garmin Vivosport Activity Tracker con GPS, Small, Nero In offerta a 95,90 € – invece di 129,99 €

sconto 26% – fino al 15 novembre 2020

Click qui per approfondire



Garmin Vivosport Activity Tracker con GPS, Large, Multicolore (Nero/Verde Lima) In offerta a 95,90 € – invece di 129,99 €

sconto 26% – fino al 15 novembre 2020

Click qui per approfondire



Garmin Forerunner 35 GPS Running Watch con Sensore Cardio al Polso, Connettività Smart e Monitoraggio Attività Quotidiana, Azzurro Ghiaccio In offerta a 95,90 € – invece di 149,99 €

sconto 36% – fino al 15 novembre 2020

Click qui per approfondire



Garmin Vivoactive 3 Smartwatch con GPS, Unisex adulto, Bianco/Argento In offerta a 149,90 € – invece di 229,99 €

sconto 35% – fino al 15 novembre 2020

Click qui per approfondire



Garmin Vivoactive 3 Smartwatch con GPS, Unisex adulto, Nero/Argento In offerta a 139,90 € – invece di 229,99 €

sconto 39% – fino al 15 novembre 2020

Click qui per approfondire



Garmin Zumo 396LMT-S EU – Navigatore per Moto, Mappa Italia e Europa Completa, Connessione Smartphone, Aggiornamenti mappe via WiFi Display 4.3″, Nero In offerta a 289,90 € – invece di 399,99 €

sconto 28% – fino al 15 novembre 2020

Click qui per approfondire



Garmin Drivesmart 61 EU LMT-S Navigatore 6.95″ Edge-To-Edge Smart, Mappa Italia Europa Completa, Aggiornamento a Vita e Servizi Live via Bluetooth, App Smartphone Link In offerta a 169,90 € – invece di 259,99 €

sconto 35% – fino al 15 novembre 2020

Click qui per approfondire



OMRON RS3 Intelli IT Misuratore di Pressione da Polso con Connettività Bluetooth, da Usare a Casa e in Viaggio In offerta a 31,99 € – invece di 49,99 €

sconto 36% – fino al 16 novembre 2020

Click qui per approfondire



Bimar HP120 Stufetta Elettrica Bagno, Basso Consumo, Stufa Potente con Timer, Wi-Fi e App, Termoventilatore Elettrico da Casa, Ceramico In offerta a 64,99 € – invece di 99,99 €

sconto 35% – fino al 8 novembre 2020

Click qui per approfondire



TUMI Alpha Bravo – Travis Crossbody Borsa Messenger, 31 cm, 3.47 liters, Nero (Black) In offerta a 167,19 € – invece di 235,00 €

sconto 29% – fino al 22 novembre 2020

Click qui per approfondire



Tumi Voyageur Troy Leather Crossbody Borsa Messenger, 21 cm, Nero (Black) In offerta a 189,39 € – invece di 295,00 €

sconto 36% – fino al 22 novembre 2020

Click qui per approfondire



TUMI Voyageur Canton Leather Crossbody Borsa Messenger, 27 cm, Nero (Black) In offerta a 171,66 € – invece di 345,00 €

sconto 50% – fino al 22 novembre 2020

Click qui per approfondire



Samsung Asciugatrice DV90M5000KW/ET, 9 kg, Bianco In offerta a 499,00 € – invece di 999,00 €

sconto 50% – fino al 11 novembre 2020

Click qui per approfondire

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).