Offerte Amazon 6 novembre fino al 60%: iPhone, Sony, Fitbit, Fire TV, Kenwood

Amazon inizia il mese di Novembre continuando la sua lunga rincorsa verso il Black Friday 2020 di fine mese. Per chi vuole ottenere sconti sui prodotti senza il patema della giornata dedicata alle offerte di fine anno si prosegue con il Black Friday in anticipo e con una settimana di grandi occasioni su tanti marchi top e con prezzi ribassati anche per un solo giorno.

Qui trovate le offerte valide durante la settimana corrente:

Qui sotto invece le offerte valide per oggi e per pochi giorni ancora:

WD My Cloud Home, Personal Cloud, 1 Bay, USB 3.0, 4 TB In offerta a 149,89 € – invece di 269,90 €

sconto 44% – fino al 08 novembre

Click qui per approfondire

Apple iPhone 11 (64GB) – (PRODUCT)RED (include EarPods, alimentatore) In offerta a 640,20 € – invece di 719,00 €

sconto 11% con Coupon Speciale Macitynet = al checkout – fino al 08 novembre

Click qui per approfondire

Bose SoundLink Revolve+ Diffusore Portatile, con Bluetooth, Ingresso ausiliario da 3,5 mm, Porta USB micro B, Nero In offerta a 183,99 € – invece di 243,99 €

sconto 25% – fino al 08 novembre

Click qui per approfondire

Razer Kraken X Mercury Gaming Headset Cuffie Cablate per il Gaming Multipiattaforma per PC, PS4, Xbox One e Switch, Audio Surround 7.1, Microfono Cardiode Pieghevole, Bianco/Grigio (Mercury) In offerta a 40,99 € – invece di 48,07 €

sconto 15% – fino al 08 novembre

Click qui per approfondire

Presentiamo Fire TV Cube | Lettore multimediale per lo streaming con controllo vocale tramite Alexa e 4K Ultra HD In offerta a 79,99 € – invece di 119,99 €

sconto 33% – fino al 08 novembre

Click qui per approfondire

Nuova Fire TV Stick con telecomando vocale Alexa (con comandi per la TV), Streaming in HD, modello 2020 In offerta a 29,99 € – invece di 39,99 €

sconto 25% – fino al 08 novembre

Click qui per approfondire

Ti presentiamo Fire TV Stick Lite con telecomando vocale Alexa | Lite (senza comandi per la TV), Streaming in HD, modello 2020 In offerta a 19,99 € – invece di 29,99 €

sconto 33% – fino al 08 novembre

Click qui per approfondire

Sony KD-65XF70, Smart TV LED da 65 pollici 4K HDR Ultra HD, Nero [Classe di efficienza energetica A] In offerta a 604,67 € – invece di 647,06 €

sconto 7% – fino al 08 novembre

Click qui per approfondire

Fitbit Charge 4 Special Edition: fitness tracker con GPS integrato, rilevazione del nuoto e fino a 7 giorni di durata della batteria, Granito In offerta a 119,90 € – invece di 159,95 €

sconto 25% – fino al 11/6/20 23:59

Click qui per approfondire

Fitbit Versa 2 Smartwatch per Benessere e Forma Fisica con Controllo Vocale, Punteggio del Sonno e Musica In offerta a 149,90 € – invece di 199,95 €

sconto 25% – fino al 11/6/20 23:59

Click qui per approfondire

Duracell – Plus AAA, Batterie Ministilo Alcaline, confezione da 36 ad apertura semplificata, 1.5 volt LR03 MN2400 In offerta a 20,99 € – invece di 27,90 €

sconto 25% – fino al 11/17/20 23:59

Click qui per approfondire

Duracell – Plus AA, Batterie Stilo Alcaline, Confezione da 36 ad Apertura Semplificata, 1.5 Volt LR06 MX1500 In offerta a 22,32 € – invece di 27,90 €

sconto 20% – fino al 11/17/20 23:59

Click qui per approfondire

Adattatore da SATA/IDE a USB 3.0, adattatore per disco rigido Unitek IDE per IDE universale da 2,5″/3,5″ pollici e HDD/SSD esterno SATA, supporto 10TB In offerta a 25,27 € – invece di 44,99 €

sconto 44% – fino al 11/6/20 23:55

Click qui per approfondire

Mpow H7 Cuffie Bluetooth, Cuffie Over Ear Comode, Cuffie Bluetooth Wireless con Microfono CVC6.0, Cuffie Audio Hi-Fi Padiglione Super Morbido per Corso Online/TV/Cellullari/PC In offerta a 14,29 € – invece di 34,99 €

sconto 59% – fino al 11/6/20 23:55

Click qui per approfondire

Cuffie Bluetooth Sport Bass+, Mpow Auricolari Bluetooth Sport CVC 6.0, Cuffie Bluetooth Senza Fili 10 Ore di Gioco,Cuffie Bluetooth 5.0 In-ear con Qualità Audio HD, IPX7 Impermeabili,Correre Fitness In offerta a 15,30 € – invece di 40,99 €

sconto 63% – fino al 11/6/20 23:55

Click qui per approfondire

DYNASONIC – Altoparlante Bluetooth portatile con karaoke | Radio FM e lettore USB SD (modello 1, 2 microfoni) In offerta a 34,00 € – invece di 46,99 €

sconto 28% – fino al 11/6/20 23:45

Click qui per approfondire

DYNASONIC (3a generazione) – Altoparlante Bluetooth portatile | Lettore USB e SD, Radio FM integrata e 2 microfoni, batteria ricaricabile (modello 12) In offerta a 39,99 € – invece di 46,99 €

sconto 15% – fino al 11/6/20 23:45

Click qui per approfondire

Amazon Smart Plug (presa intelligente con connettività Wi-Fi), compatibile con Alexa, Dispositivo Certificato per gli umani In offerta a 14,99 € – invece di 24,99 €

sconto 40% – fino al 11/9/20 9:00

Click qui per approfondire

Ti presentiamo Fire TV Stick Lite con telecomando vocale Alexa | Lite (senza comandi per la TV), Streaming in HD, modello 2020 In offerta a 19,99 € – invece di 29,99 €

sconto 33% – fino al 11/9/20 9:00

Click qui per approfondire

Nuova Fire TV Stick con telecomando vocale Alexa (con comandi per la TV), Streaming in HD, modello 2020 In offerta a 29,99 € – invece di 39,99 €

sconto 25% – fino al 11/9/20 9:00

Click qui per approfondire

Presentiamo Fire TV Cube | Lettore multimediale per lo streaming con controllo vocale tramite Alexa e 4K Ultra HD In offerta a 79,99 € – invece di 119,99 €

sconto 33% – fino al 11/9/20 9:00

Click qui per approfondire

Fire TV Stick 4K Ultra HD con telecomando vocale Alexa di ultima generazione | Lettore multimediale In offerta a 39,99 € – invece di 59,99 €

sconto 33% – fino al 11/9/20 9:00

Click qui per approfondire

Meliconi SlimStyle 400 F, Supporto Fisso Ultra Sottile da Parete per Tv a Schermo Piatto da 32?? a 80??, VESA 200×200,300×300, 400×400, Nero In offerta a 23,99 € – invece di 44,99 €

sconto 47% – fino al 11/14/20 23:59

Click qui per approfondire

Meliconi CME EDR120 , Supporto TV con Doppio Braccio, Inclinabile, per TV 26?? – 32??, Nero, VESA 75 – 100 – 200 x 100 mm In offerta a 17,99 € – invece di 44,90 €

sconto 60% – fino al 11/14/20 23:59

Click qui per approfondire

Supporto TV CME ETR 200, Inclinabile, per Tv a Schermo Piatto da 26?? a max 40??, VESA (in mm): |50×50|75×75|100×100|200×100|100×200|200×200|, Made in Italy 100%, Nero In offerta a 15,99 € – invece di 27,90 €

sconto 43% – fino al 11/14/20 23:59

Click qui per approfondire

Meliconi Base Torre Basic Kit di Sovrapposizione in tecnopolimero per lavatrice e asciugatrice, Poliuretano, Bianco, Portata max 250 kg In offerta a 29,99 € – invece di 49,99 €

sconto 40% – fino al 11/14/20 23:59

Click qui per approfondire

Meliconi Speedy telecomando universale 2 in 1 semplificato.Numero di tasti ridotto.Assistenza telefonica, Nero In offerta a 8,49 € – invece di 13,79 €

sconto 38% – fino al 11/14/20 23:59

Click qui per approfondire

Meliconi telecomando per TV Telefunken, Personal 6 Plus, Pronto all?uso, non necessita di programmazione, Nero In offerta a 11,99 € – invece di 21,49 €

sconto 44% – fino al 11/14/20 23:59

Click qui per approfondire

Sony DSC-RX100 Fotocamera Digitale Compatta Premium con Sensore da 1″, Ottica Zeiss 28-100 mm F1.8-4.9, SteadyShot Ottico, Nero In offerta a 279,00 € – invece di 600,00 €

sconto 54% – fino al 11/19/20 23:59

Click qui per approfondire

Sony RX100 VI Fotocamera Digitale Compatta, Sensore da 1.0”, Elevate Prestazioni di AF, Video 4K HDR e Schermo LCD Regolabile In offerta a 799,00 € – invece di 1100,00 €

sconto 27% – fino al 11/19/20 23:59

Click qui per approfondire

Sony DSC-HX400V Fotocamera Digitale Compatta Bridge con Sensore CMOS Exmor R da 20.4 MP, Ottica Zeiss, Zoom Ottico 50x, SteadyShot Ottico Adattivo a 5 assi, Mirino Elettronico, Nero In offerta a 339,00 € – invece di 500,00 €

sconto 32% – fino al 11/19/20 23:59

Click qui per approfondire

Sony SEL-2470Z Obiettivo con Zoom 24-70 mm F4.0, Serie Zeiss, Stabilizzatore Otticom, Mirrorless Full-Frame, Attacco E, SEL2470Z In offerta a 599,00 € – invece di 1250,00 €

sconto 52% – fino al 11/19/20 23:59

Click qui per approfondire

AmazonBasics – Custodia rigida per fotocamera, media In offerta a 78,39 € – invece di 97,99 €

sconto 20% – fino al 11/12/20 23:59

Click qui per approfondire

AmazonBasics – Impugnatura con sistema subacqueo dome per GoPro HERO3+ e HERO4, Giallo In offerta a 47,99 € – invece di 59,99 €

sconto 20% – fino al 11/12/20 23:59

Click qui per approfondire

AmazonBasics – Zaino per fotocamera DSLR, poliestere 840D ad alta densità e resistente all?acqua, grigio cenere In offerta a 34,89 € – invece di 59,99 €

sconto 42% – fino al 11/12/20 23:59

Click qui per approfondire

AmazonBasics – Impugnatura con sistema subacqueo dome per GoPro HERO3+ e HERO4, Giallo In offerta a 47,99 € – invece di 59,99 €

sconto 20% – fino al 11/12/20 23:59

Click qui per approfondire

AmazonBasics – Impugnatura con sistema subacqueo dome per GoPro HERO5, Giallo In offerta a 47,99 € – invece di 59,99 €

sconto 20% – fino al 11/12/20 23:59

Click qui per approfondire

AmazonBasics, supporto a parete per TV da 23-50″, inclinabile, gamma Performance In offerta a 21,59 € – invece di 26,99 €

sconto 20% – fino al 11/12/20 23:59

Click qui per approfondire

AmazonBasics – Cavo HDMI intrecciato ad alta velocità, nero, 0,9 metri In offerta a 8,19 € – invece di 17,99 €

sconto 54% – fino al 11/12/20 23:59

Click qui per approfondire

AmazonBasics – Altoparlante wireless per la doccia, con driver da 5 W, ventosa, microfono integrato, nero In offerta a 20,19 € – invece di 25,25 €

sconto 20% – fino al 11/12/20 23:59

Click qui per approfondire

AmazonBasics – Cavo HDMI di classe CL3 ad alta velocità con tecnologia RedMere, 15.2 m In offerta a 33,59 € – invece di 42,04 €

sconto 20% – fino al 11/12/20 23:59

Click qui per approfondire

AmazonBasics – Altoparlante Bluetooth, design impermeabile, 9 watt, Nero In offerta a 31,29 € – invece di 39,09 €

sconto 20% – fino al 11/12/20 23:59

Click qui per approfondire

Yankee Candle Christmas Garland Candele in giara grande In offerta a 19,99 € – invece di 27,20 €

sconto 27% – fino al 11/6/20 23:59

Click qui per approfondire

Yankee Candle Candela profumata in giara grande | Lampone rosso | Durata Fino a 150 Ore In offerta a 20,99 € – invece di 29,90 €

sconto 30% – fino al 11/6/20 23:59

Click qui per approfondire

TCNEWCL Fotocamera da Caccia 16MP 1080P HD Impermeabile, 120°Ampia visuale Fototrappola Infrarossi Invisibili 42 IR LED, Macchine fotografiche da Caccia Visione Notturna Fino a 20m In offerta a 38,99 € – invece di 79,99 €

sconto 51% – fino al 11/6/20 23:55

Click qui per approfondire

Kenwood KVL4170S Impastatrice Planetaria Chef XL, Robot da Cucina Mixer, con Frullatore e Tritacarne, 1200 W, 8 velocità, 6.7 Litri, Acciaio, Argento In offerta a 349,00 € – invece di 500,00 €

sconto 30% – fino al 11/6/20 23:59

Click qui per approfondire

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).