MagSafe Duo appare in un video amatoriale

Per il debutto di MagSafe Duo è probabilmente questione di giorni ma intanto adesso, grazie ad un nuovo video, è possibile dare uno sguardo un po’ diverso a quello che sarà il primo caricabatterie wireless di Apple capace di ricaricare iPhone ed Apple Watch insieme.

Negli scorsi giorni è apparso in rete un filmato che mostrava le custodie abilitate al nuovo sistema di ricarica ideato da Apple e presente in tutta la linea dei nuovi iPhone 12. Quello che vi segnaliamo attraverso questo articolo è invece un filmato pubblicato nelle scorse ore su YouTube dove è possibile dare un’occhiata al MagSafe Duo, un accessorio che come dicevamo poc’anzi probabilmente sarà lanciato sul mercato tra pochi giorni.

Le indiscrezioni puntano infatti all’evento di martedì, quello durante il quale Apple presenterà i primi Mac con Apple Silicon insieme probabilmente agli Apple Tag e a chissà cos’altro, per l’annuncio della data di commercializzazione del nuovo caricatore, di cui Apple ha ampiamente parlato proprio lo scorso mese in occasione dell’annuncio della linea 12 di iPhone.

https://www.youtube.com/watch?v=mMokSOYzJUw

La clip dura poco meno di 40 secondi e la trovate allegata qui sopra: con i giusti tagli che eliminano il superfluo, il filmato mostra quanto è effettivamente piccolo il caricatore, che appare tra le mani dell’utente (lo stesso che probabilmente ha anche registrato il filmato) dimostrandoci quanto sia a tutti gli effetti una soluzione altamente pratica e portatile. Si apre come un portafoglio e dentro ci sono i due caricatori magnetici dedicati ad iPhone ed Apple Watch, con la cornice in acciaio che brilla quando incontra la luce.

Basta un dito per sollevare la piastra di ricarica per Apple Watch – ci conferma il video – e ricaricare l’orologio supportando la modalità Night Stand (operazione per altro necessaria in ogni caso con tutti gli Apple Watch che usano un cinturino composto in un unico pezzo, come i nuovi Apple Solo Loop). Al suo fianco si può posizionare iPhone, in modo da averli vicini, ricaricarli contemporaneamente e senza dover collegare alcun filo, ma soprattutto utilizzando un solo alimentatore. Per chi non ha bisogno della modalità Night Stand può sempre lasciare in posizione di riposo il caricatore di Apple Watch, che così andrà semplicemente poggiato sulla piastra.

Quando MagSafe Duo sarà in vendita, sarà venduto al prezzo di 149 euro in Italia (129 dollari negli USA). Per il momento è l’unico caricatore MagSafe esistente (insieme al modello con piastra singola di Apple, ndr) ma grazie alle linee guida pubblicate di recente anche gli altri produttori di custodie e accessori per iPhone potranno realizzare le proprie idee con la certificazione Apple.