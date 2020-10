Le offerte eBay per acquistare auricolari wireless al miglior prezzo

La moda degli auricolari wireless, più che di passaggio, sembra ormai la regola fissa quando si utilizza uno smartphone o un tablet. Dopo l’avvento di AirPods sono diventati accessori indispensabili per qualsiasi nativo digitale. Ecco, allora, cinque offerte eBay, per acquistare altrettanti auricolari, senza spendere una fortuna

Xiaomi Mi True Wireless

Se siete alla ricerca di un paio di auricolari true wireless dal rapporto qualità prezzo imbattibile, allora il marchio Xiaomi è quelo di riferimento. Il primo modello che vi consigliamo è Mi True Wireless. Integrano lo standard Bluetooth 5.0, offrendo così stabilità durante la connessione. L’autonomia dichiarata è di di 5 ore, mentre la durata totale della batteria in scatola è di 20 ore.

Tra le modalità supportate quelle del rilevamento dell’orecchio: quando si toglie un auricolare, il sensore integrato sospende automaticamente la musica, mentre non manca il supporto ai tocchi: con un doppio clic si accede al controllo della musica o all’assistente vocale.Si acquistano a 27,99 euro direttamente da qui.

Xiaomi Mi True Wireless Air 2

Ancora Xiaomi. Si tratta di un modello leggermente più costoso, ma che offre un design ancor più minimale, semplice e moderno. L’auricolare in questione supporta la decodifica SBC, LHDC Bluetooth, per una una trasmissione dei dati superiore allo standard, così da migliorare anche l’audio wireless, che risulta ad alta definizione.

Tra le altre specifiche, le Xiaomi Mi Air 2 offrono un microfono doppio con riduzione del rumore, consentendo così una chiamata ancor più chiara. Supporta l’assistente vocale XiaoAI, che purtroppo non sarà di particolare utilità nel nostro mercato. La scheda tecnica riporta una impedenza di 32ohms, un tempo di Ricarica di un’ora circa, e versione Bluetooth 5.0. Quanto all’autonomia, le cuffie durano 4 ore per singolo utilizzo, mentre la custodia di ricarica fornisce 14 ore in totale.

Acquistatele da qui a 54,99 euro.

Auricolari Samsung Galaxy Buds

Se volete, invece, fare affidamento su un paio di auricolari di un brand più noto, allora ecco i Buds di Samsung, che si pongono all’utente come alternativa dello stesso spessore di AirPods, seppur con una forma a bottone, quindi diversa dagli auricolari senza filo di Apple. L’auricolare ha dimensioni davvero piccole, pari a 1.75 cm x 2.25 cm x 1.92 cm con un peso di appena 5.6 grammi, mentre il case di ricarica misura 7 cm x 3.88 cm x 2.65 cm, con un peso di 39.6 grammi. La batteria di 58 mAh porta la durata a circa 6 ore di utilizzo.

Se volete leggere la nostra recensione cliccate direttamente qui. Attualmente si acquistano a 89,90 euro direttamente da qui.

Xiaomi Earbuds

E’ la soluzione più economica, ma non rinunciano certamente alla qualità. Supportano il BT 5.0. e il protocollo HFP / A2DP / HSP / AVRCP. L’autonomia è di circa 4 ore grazie alla batteria da 40 mAh, e richiedono solo 2 ore per la completa ricarica. Misurano davvero poco, e risultano quasi invisibili quando indossate, grazie a dimensioni pari a 6 x 4 x 3 cm.

Acquistatele a 17,90 euro direttamente da qui.

Cuffie Lightning

Non hanno bisogno di presentazioni le cuffie Lightning di Apple. Non le mettiamo in questo articolo tanto per lo sconto di appena 1 euro rispetto al listino ufficiale, quanto per il fatto che da iPhone 12 in poi, Apple non li inserirà più nella confezione di vendita. Insomma, se acquistate un iPhone 12, mettete in programma questo acquisto. Allo stesso modo, se acquistate un iPhone usato, è bene acquistarle di nuove, soprattutto per motivi igienici.

Acquistatele da qui a 18,99 euro.