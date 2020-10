Recensione Synology DS220+, dal salotto al piccolo ufficio, a patto di usare SSD

Evoluzione del modello DS218+, che noi abbiamo visto qualche trempo fa, il nuovo Synology DS220+ porta in eredità quanto di buono aveva il predecessore, con un riunnovato parco di App e una rinfrescata anche al software. Ma attenzione, noi lo abbiamo provato con archiviazione a stato solido ed è proprio così che lo consigliamo noi, silenzioso e potente come la tradizione del marchio insegna.

Synology DS220+, la recensione

Parenti stretti, ma non troppo

A metà strada tra il vecchio Synology DS218+, verso il quale offre caratteristiche di potenza maggiori e il pari età Synology DS220j, simile solo per estetica e nome (ma destinato ad un mercato consumer), il nuovo Synology DS220+ è un prodotto pensato per il piccolo ufficio.

E potrebbe anche fare la fortuna, perché in Italia nel mercato PMI (Piccole e Medie Imprese) sono tante le realtà ancora senza un server che centralizzi le necessità quotidiane. In realtà, la parentela con il fratello minore Synology DS220j è davvero poca, e forse è il nome che inganna di più.

Già fuori dalla scatola, infatti, si nota subito il colore nero del case, più da ufficio rispetto al bianco del DS220j, e le caratteristiche principali, come più elasticità nella configurazione e un motore Intel più potente.

Scelte importanti

Ma andiamo con ordine: noi abbiamo testato il Synology DS220+ assieme a due unità di memoria SSD Synology: una scelta oculata e che offre le migliori prestazioni. O meglio, chi sceglie una soluzione come questa, deve selezionare al meglio la destinazione d’uso: chiaramente unità SSD offrono più velocità e un posizionamento nell’ufficio più agevole per via della silenziosità.

Diversamente unità meccaniche come, ad esempio, unità Seagate IronWolf da 12 TB offrono una velocità più contenuta ma maggiore spazio di archiviazione.

Il tipo di unità (SSD o meccanico) è una scelta importante, che può ovviamente essere cambiata in un secondo momento ma a costi decisamente maggiori. Nel nostro caso l’utilizzo di unità SSD ha offerto prestazioni davvero interessanti, con accessi velocissimi e gestione di alcuni servizi (come Plex) davvero invidiabile, anche se ovviamente non abbiamo potuto caricarci quanto ci sarebbe piaciuto.

Esteticamente

Esteticamente il NAS offre un pannello frontale che permette l’inserimento dei dischi, il pannello non è obbligatorio ma protegge le unità dalla polvere, che per questi Device è spesso un grosso problema. A fianco del pannello trovano posto cinque LED verdi di funzionamento, un connettore USB-A frontale e i tasti di funzionamento.

Nella parte posteriore un secondo connettore USB-A (ma ci sarebbe piaciuto averne uno USB-C, molto più comodo per il trasferimento iniziale), due connettori Ethernert Gigabit (con supporto per Link Aggregation / Failover), la grande ventola per il raffreddamento e la presa di alimentazione, con alimentatore esterno. Nella scatola c’erano anche un cavo Ethernet e le viti per i dischi.

Preparazione

La fase di preparazione è stata molto veloce, grazie soprattutto alle SSD interne. Il sistema operativo, ancora in versione 6 (ma attendiamo la versione 7 definitiva a breve) è molto maturo e pronto e, nonostante il gioco RAID tra due dischi sia limitato a tre configurazioni soltanto (RAID 1, RAID 0 e dischi singoli), abbiamo apprezzato la possibilità di usare il file system Btrfs, più sicuro ed elastico per la salvaguardia dei dati (nei modelli consumer, questa scelta non c’è e l’unica opzione è il consueto EXT4).

Il processore Intel Celeron J4025 a due core si è dimostrato sicuro e sciolto nella maggior parte dei compiti a cui l’abbiamo dedicato. Considerata la fascia di mercato, nonostante l’abbondanza nell’App Store di soluzioni anche più elevate (come la virtualizzazione), il processore è perfetto per l’uso quotidiano dell’archiviazione, del backup, della gestione della musica (che in ufficio non è male centralizzare), delle risorse multimediali e di qualche servizio ad hoc come un piccolo database o la gestione di App di tipo Office.

Per premere sull’acceleratore servirebbe aumentare la RAM, che qui è già di 2 GB, e magari dedicare parte della potenza solo alle App più avare, ma a quel punto forse è meglio pensare a qualche cosa di più robusto, per il quale Synology ha diversi modelli al seguito.

Con piacere

A questo NAS abbiamo dedicato gran parte delle attività di Smart working che abbiamo proferito nelle settimane di prova. Grazie al sistema QuickConnect è possibile accedere al NAS anche da fuori sede, il che è una grande comodità, senza contare anche le App per il mobile sono davvero fatte bene (negli screenshot qui sopra, l’esempio su iPad).

L’Hardware è buono, forse manca una scheda a 10 GbE che in questo contesto avrebbe sicuramente graziato il tutto in previsione futura (dato che questo standard si sta espandendo in fretta) e una presa USB-C, ma il prezzo comunque contenuto giustifica le scelte.

E sia chiaro, si tratta di un prodotto che è destinato a crescere, quando uscirà il nuovo sistema operativo, andando a surclassare quello che già adesso è uno dei migliori sul mercato.

Pro:

• Buona soluzione per il piccolo ufficio

• Hardware potente e silenzioso

• Le unità SSD offrono la modalità migliore, a meno che non si cerchi tanto spazio

Contro:

• Niente porta USB-C

• Porte Ethernet solo Gigabit

Prezzo:

• 342,00 Euro (Synology DS220+, senza dischi)

• 195,20 Euro (SAT5200 480GB)

• 353,80 Euro (SAT5200 960GB)

Synology DS220+ è acquistabile nei rivenditori autorizzati, localizzabili partendo dalla pagina del sito della casa madre, ma lo potete trovare, in offerta, anche su Amazon.it. Per la prova abbiamo utilizzato unità SSD di Synology (SAT5200) da 480 GB e 960 GB.