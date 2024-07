Olimpiadi Parigi 2024, Apple ha aggiornato Mappe, offre app e servizi dedicati

Pubblicità

Apple ha aggiornato l’app Mappe in preparazione di Parigi 2024, i giochi della XXXIII Olimpiade che si terranno nel capoluogo francese dal 26 luglio all’11 agosto 2024, a 100 anni esatti dall’ultima volta che la città ha ospitato l’evento.

Il sito statunitense Macrumors fa notare che impianti permanenti come lo stadio Parc des Princes e il Centro acquatico olimpico, possono essere visualizzati come luoghi di interesse in 3D (visualizzare gli edifici e altri elementi in 3D).

Luoghi iconici quali Gare de l’Est, Pont d’Iéna e Place de la Madeleine sono altresì rappresentati in 3D con vari dettagli, e per la prima volta l’app Mappe di Apple mostra punti location provvisorie, negozi di souvenir e punti di ritrovo, facilitando chi partecipa a individuare luoghi di rilievo per i giochi estivi.

Tutti i luoghi nei quali è previsto lo svolgimento di eventi sono marcati da icone speciali per aiutare i visitatori a trovare quello che stanno cercando. Apple ha fatto sapere che Mappe visualizza gli ultimi aggiornamenti per quanto concerne chiusure stradali, raccomandazioni e avvisi, aiutando a orientarsi in città. Non mancano guide curate per ristoranti, hotel e allo shopping, con suggerimenti di guide quali Le Bonbon, Le Fooding, Radio France, Madame Figaro e My Little Paris.

Oltre all’aggiornamento di Mappe, Apple presenterà storie per mettere in luce eventi quali quelli legati alla ginnastica e al nuoto nell’App Store, raccomando il download dell’app ufficiale dei Giochi olimpici di Parigi 2024. L’evento sarà messo in risalto anche in alcuni giochi e app per la salute e il fitness.

Su Apple Podcast, vari podcast seguiranno gli eventi e nell’app Apple News le notizie sui giochi saranno coperte con contenuti di The Athletic, ESPN, USA Today e altre fonti ancora. Non manca il medagliere e il calendario degli eventi. Anche Apple Music ha predisposto una guida alla musica francese e in un editoriale si celebrano le ricchezze musicali d’Oltralpe.