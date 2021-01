I migliori auricolari sportivi di inizio 2021

Quando si parla di auricolari c’è una categoria che, più delle altre, fa storia a sé. Stiamo parlando di quelli sportivi, ossia di auricolari che sono studiati per la corsa, o il fitness in generale.

Per questa tipologia di accessori è, anzitutto, necessaria, una eccellente ergonomia perchè risultino saldi nel padiglione auricolare, una caratteristica che deve essere tale anche quando si eseguono movimenti bruschi come in un esercizio in palestra o durante il jogging. Un auricolare per lo sport deve anche essere a prova di sudore e per quanto riguarda la musica è preferibile quando ha toni che “pompano” i bassi in funzione di incitamento. Infine l’insonorizzazione e ancor più la riduzione attiva del rumore non sono fondamentali e in qualche caso sono anche sconsigliabili perchè correre o esercitarsi senza avere la possibilità di percepire pienamente quel che avviene intorno a noi è pericoloso.

È sulla base di queste considerazioni che abbiamo selezionato la nostra lista di migliori auricolari per lo sport, scelta sia tra prodotti a marchio che di brand meno noti che però non rinunciano alla qualità pur con un occhio attento al prezzo.

PowerBeats Pro: i migliori

Così come AirPods svettano nella classifica di cuffie True Wireless, le PowerBeats Pro svettano in cima a quella delle cuffie sportive. Si tratta, in sostanza, delle AirPods per sportivi. Nella nostra recensione spieghiamo perché vale la pena comprare questi auricolari, una versione sportiva e migliorata, appunto, degli AirPods originali, superiori per fattore di forma, qualità del suono e durata della batteria. Il vantaggio rispetto gli AirPods si fonda su alcuni aspetti chiave: tasti fisici, stabilità o comodità quando sono indossati, resistenza al sudore, alla pioggia, agli schizzi d’acqua, superiore qualità del suono e straordinaria autonomia (fino a dieci ore). Si possono indossare senza problemi anche durante un viaggio in treno o per strada perché nonostante siano, appunto, pensati per lo sport non sono troppo vistosi. Hanno infine tutte le caratteristiche classifiche di un paio di Airpods tra cui la perfetta integrazione con l’ecosistema Apple. Hanno un listino di 275 euro, ma si trovano ad un prezzo scontato.

Powerbeats: i migliori non full wireless

Rilasciati solo poco tempo fa, i Powerbeats migliorano qualità audio design, indossabilità, funzioni e specifiche del modello precedente. Hanno un design più ricercato che porta anche più stabilità e comodità quando sono indossati perché il filo che collega i due auricolari tra loro fuoriesce direttamente dal “ricciolo” in gomma. In questo modo si crea un contorno più regolare sia intorno all’orecchio quando sono utilizzati, sia intorno al collo quando l’utente non li si sta utilizzando per ascoltare musica ed effettuare chiamate. Resistono all’acqua e al sudore, hanno comandi integrati, la classica (per i prodotti Apple) funzione Fast Fuel (5 minuti di ricarica per un’ora di ascolto). Usano lo stesso chip H1 degli AirPods e offrono un’autonomia di 15 ore e sono anche molto buoni in quanto a qualità dell’audio. Costano 150 euro

Bose SoundSport Free: i migliori per la musica

Se quel che vi interessa è un ottimo compromesso tra funzioni, prezzo, ergonomia a fronte di una eccellente qualità musicale, i Bose SoundSport Free sono per voi. Stiamo parlando di auricolari studiati appositamente per lo sport ma utilizzabili anche sul treno, in strada o in momenti di relax, assicurano fino a 5 ore di autonomia con una singola carica: la custodia permette di ricaricarli on-the-go aggiungendo ulteriori 10 ore di autonomia aggiuntive e sono certificati IPX4. Quello che li distingue, come accennato, rispetto ad altri auricolari sportivi è una qualità del suono al top, garantiscono chiarezza ma anche bassi potenti e un ottimo effetto palco. Hanno anche un’app che permette di rintracciare l’ultima posizione dove sono stati connessi, una specie di Find my EarPods. Costano intorno ai 200 euro.

Jaybird Vista: i migliori full wireless per stabilità

I Jaybird Vista sono frutto del lavoro di un marchio non molto noto in Italia, ma sono degni di grande attenzione. Offrono suono premium personalizzato grazie all’equalizzatire audio, che consente anche di salvare le impostazioni personali per avere sempre a portata di orecchio il suono preferito, 6 ore di riproduzione con una singola carica, più altre 10 ore se si considera anche la custodia di ricarica. L’uso indipendente degli auricolari estende la durata di utilizzo totale a 32 ore. Sono resistenti al sudore e all’acqua. Si tratta, come tutti gli altri di questo lista, di auricolari studiati per lo sport, completamente impermeabili (IPX7) anche dopo una immersione temporanea in acqua, ottimi quindi per correre in qualsiasi condizione meteorologica. I tasti fisici sono una comodità quando si fa sport. Il loro segno distintivo è però la grande stabilità; difficilissimo se non impossibile perderli per strada. La conformazione dei gommini e dell’auricolare stesso è infatti studiata per impedire che cadano. Costano intorno ai 190 euro .

Jabra Elite Active 75t: i migliori antirumore

Presentati al CES di un paio di anni fa, i Jabra Elite Active 75t sono perfetti per gli allenamenti e anche per chi ama la vita all’aperto. Offrono fino a 28 ore di autonomia con la ricarica tramite la custodia di trasporto, mentre la durata per singola carica è di 7,5 ore. I Jabra Elite Active 75t sono certificati IP57, in pratica sono impermeabili: si possono infatti immergere fino ad un metro di profondità senza alcun problema. Jabra rispetto agli Elite Active 65t, ha migliorato forma e dimensioni degli auricolari studiando migliaia di forme diverse dei padiglioni auricolari degli utenti, migliorando in questi modo indossabilità e anche l’isolamento passivo dai rumori esterni. L’ultima versione del firmware ha anche introdotto l’isolamento attivo dal rumore rendendo questi auricolari il top per chi, con tutta la prudenza possibile come abbiamo spiegato sopra, preferisce isolarsi dall’ambiente esterno mentre svolge attività fisica. Costano circa 150 euro su Amazon.

Plantronics BackBeat Fit 2100: i migliori per la corsa

Gli auricolari ad archetto un tempo erano molto popolari ma sono stati soppiantati di modelli full wireless; nel campo sportivo sono però ancora un prodotto molto acquistato specialmente dai runner che apprezzano la loro stabilità e comodità. Se sono queste le cose che vi interessano in un paio di auricolari è difficile trovare di meglio delle Plantronics (azienda oggi nota come Poly) BackBeat Feat. Si tratta dell’ultima versione di un prodotto top (il primo modello fu recensito da Macitynet qui) che nel corso degli anni è progressivamente migliorato. Sono straordinariamente stabili, comodi e leggeri, hanno una autonomia fino a 7 ore (reali), struttura molto resistente, elementi riflettenti e resistono alla polvere e all’immersione in acqua fino ad un metro (sono certificati IP57). Hanno una particolare conformazione degli auricolari che non si infilano nel cavo dell’orecchio ma si appoggiano alla sua parte esterna consentendo di avere una perfetta percezione dell’ambiente intorno a noi. Anche se il suono che questi auricolari producono non è al top (anche proprio per la conformazione ) sono perfetti per corsa e jogging. Costano intorno ai 110 euro

AfterShokz Trekz Titanium: i migliori per chi non vuole niente dentro alle orecchie

C’è chi vuole degli auricolari ma non vuole nulla dentro alle orecchie. Potrebbe essere un controsenso per qualcuno visto che ogni auricolare deve essere… sentito, ma non per chi vuole avere le orecchie libere per i più disparati motivi. La tecnologia che permette di fare di fare il miracolo di non usare l’orecchio per sentire è la conduzione ossea alla base dei prodotti AfterShokz. Macitynet vi ha spiegato in una recensione pubblicata qualche tempo fa come funziona questo sistema; in sintesi la musica viene trasmessa alle ossa temporali che a loro volta “risuonano” nel timpano. La tecnologia è particolarmente interessante per chi, pur volendo ascoltare musica o ascoltare un podcast, vuole anche avere attenzione all’ambiente circostante. Una necessità se si va in bicicletta oppure si corre anche a piedi su strade con traffico o pedoni. Il meccanismo di ascolto è originale e assolutamente innocuo (nella nostra recensione tutti i dettagli) e si traduce in un prodotto davvero quasi unico. I modelli sono diversi (Macitynet vi spiega le differenze principali qui), ma noi vi consigliamo proprio le Titanium (circa 80 euro) che rappresentano il miglior compromesso tra prezzo, prestazioni e funzioni.

Sony Mdr-As210Ap: i migliori low cost con cavo

Un paio di cuffie Sony a meno di 15 euro? Sono le MDR-AS210P. Questo modello, evidentemente entry level e privo di qualunque connettività wireless (ha un cavo jack 3,5mm), è studiato per gli sportivi, grazie ad un design che fissa gli auricolari in modo assolutamente stabile, per fornire una corsa senza vincoli: gli archetti ad anello regolabili si fissano saldamente alle orecchie per permettere di muoversi a ritmo di musica in tutta libertà. Al loro interno si trova un driver da 13,5 mm capace di un audio potente e dettagliato, quel che ci vuole per “tener duro”. Offrono un tocco di colore e di aggressività nel design, e propongono una sensibilità di 104 dB/mW e una banda di frequenza che va da 17 a 22.000 Hz. Sono a prova di pioggia, umidità e spruzzi. Costano 14 euro e si acquistano su Amazon direttamente da qui.

Mifa X12: i migliori full wireless low cost

Se volete risparmiare ma comunque non volete rinunciare totalmente alla qualità e affidabilità, allora MIFA X12 (provate da Macitynet qui) potrebbero fare al caso vostro. Esteticamente non sono auricolari tre i più ricercati esteticamente, ma l’archetto silicone è davvero funzionale. Dispongono anche di un microfono incorporato di alta qualità e tecnologia di rendering HD lossless che consente elevata resa de suono con bassi profondi e alti nitidi. Si tratta di auricolari con tecnologia Bluetooth V5.0 e riduzione del rumore esterno in chiamata; offrono connessione più stabile e più veloce, e un accoppiamento automatico. Le cuffie supportano Siri, il comando on/off, oltre ad assicurare il controllo musicale tramite la funzione play/pausa, e il controllo del volume. Costano solitamente 39,99 euro su Amazon ma spesso in offerta si acquistano a molto meno, direttamente a questo indirizzo.

Aukey Latitude: i migliori Bluetooth sotto i 25€

Se volete spendere davvero poco, avere degli auricolari per lo sport e nello stesso tempo anche la liberà dai fili che deriva dal Bluetooth, ecco la soluzione: gli Aukey Latitude. Parliamo di auricolari non al top delle tecnologie (usano Il Bluetooth 4.1) e non sono full wireless ma per per il prezzo che costano sono un vero affare. Sono di tipo in-ear, offrono con protezione IPX4 e un’autonomia fino 8 ore. In più sono stabili e comodi da indossare; vengono forniti con gommini di tre dimensioni diverse e archetti per poterli indossare in maniera sicura e personalizzata, pesano solo 13g. Hanno anche un sistema di aggancio magnetico per tenerli al collo quando non sono usati. Vengono venduti a 19,99 euro, ma valgono almeno il doppio.

Se siete interessati ad un paio di auricolari super low cost, non possiamo che consigliarvi di leggere questo articolo.