OnePlus annuncia che il suo primo smartwatch arriva nel 2021

OnePlus sta lavorando a uno smartwatch e prevede di rilasciarlo all’inizio del prossimo anno, come rivelato dal CEO dell’azienda su Twitter. Così Pete Lau ha confermato le notizie che circolano da mesi su Internet, secondo le quali il produttore cinese ha rilanciato le sue ambizioni in campo smartwatch, questo a distanza di anni dopo il suo primo tentativo. Ecco tutto quel che sappiamo in proposito.

Nel 2016, il co-fondatore di OnePlus Carl Pei ha condiviso gli schizzi di un design circolare di smartwatch, dopo che la società aveva già abbandonato i suoi piani per un dispositivo indossabile. Apparentemente, il produttore aveva deciso di concentrarsi sugli smartphone in quel momento, ma ora la società ha deciso di cambiare strategia. Ricordiamo che l’ultimo top di gamma del costruttore OnePlus 8T è stato introdotto nel mese di ottobre.

Da allora OnePlus ha lanciato prodotti diversi da smartphone, come le OnePlus Buds alcuni mesi fa, per esempio, auricolari completamente wireless chiaramente ispirati al design di AirPods, tanto che sono stati bloccati nella dogana USA. Non è difficile, allora, immaginare che sia arrivato anche il momento di uno smartwatch. Lau non ha condiviso alcuna immagine sull’imminente indossabile, quindi non è chiaro se manterrà il vecchio design circolare.

Resta anche da vedere se il nuovo indossabile funzionerà con sistema operativo Wear di Google. In precedenza il CEO aveva affermato che OnePlus stava lavorando con Google per mettere a punto parti del sistema operativo, negando però che questo potesse trasformarsi nel rilascio di un imminente smartwatch basato sulla piattaforma Wear. Tutto quello che sappiamo a questo punto è che il dispositivo verrà rilasciato il prossimo anno.

