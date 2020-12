Ecco la prima foto di OnePlus 9, fosse vera sarebbe un gran bel aggiornamento

Il OnePlus 9 sembra avere un volto, anche se la prima foto del terminale che vi mostriamo poco più in basso non proviene da fonti ufficiali. Ad ogni modo, ecco come dovrebbe essere, sia esteticamente, che dal punto di vista delle specifiche tecniche.

Tra i dettagli più importanti che possono subito notarsi dall’immagine il modulo fotografico. In particolare, si nota un modulo fotocamera particolarmente grande sul retro, che fa riferimento alla tecnologia “Ultrashot”. Non è chiaro se OnePlus pianifichi un aggiornamento significativo alla sua tecnologia della fotocamera, ma gli obiettivi giganti sul posteriore suggeriscono che questo non è solo un rimaneggiamento dell’hardware fotografico di quanto è stato con OnePlus 8T. ancora, il software suggerisce che le fotocamere potrebbero godere di sensori da da 48 MP e 16 MP.

La parte anteriore potrebbe essere familiare agli utenti 8T, con uno schermo piatto da 6,55 pollici e risoluzione Full HD 1080p, con frequenza di aggiornamento di 120 Hz (con supporto HDR).

Quanto alle specifiche di OnePlus 9, queste dovrebbero constare di un processore Snapdragon 888 di Qualcomm, con memorie di 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione, almeno nel modello mostrato in foto. La storia suggerisce che potrebbe esserci una versione di fascia alta con più memoria e maggior spazio di archiviazione.

Da notare che quello in foto non è OnePlus 9 Pro, che potrebbe invece disporre di schermo curvo e specifiche al top. Ad ogni modo, il modello standard potrebbe non dispiacere, e quanto mostrato in foto potrebbe essere un’opzione allettante rispetto al modello 8T, che è sembrato un obiettivo particolarmente modesto.

