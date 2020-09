OnePlus raddoppia la carica rapida con Warp Charge 65, una tecnologia di ricarica ancora più veloce da 65 watt che permetterà a OnePlus 8T di offrire un giorno di autonomia in appena 15 minuti.

OnePlus annuncia che Warp Charge 65, la soluzione proprietaria di ricarica più veloce di sempre, farà il suo debutto su OnePlus 8T, lo smartphone top di gamma in arrivo il prossimo mese. La nuova tecnologia assicurerà una velocità di ricarica più che raddoppiata rispetto al suo diretto predecessore, perché in grado di caricare completamente la batteria da 4.500mAh di OnePlus 8T in 39 minuti e arrivare circa a 58% in soli 15 minuti.

Questo il commento del CEO di OnePlus Pete Lau:

La ricarica dovrebbe essere rapida e semplice per contribuire a rendere la vita digitale il meno complicata possibile. Con OnePlus 8t abbiamo cambiato il nostro approccio alla ricarica rapida, con l’obiettivo di offrire un’esperienza di punta veloce e fluida

La nuova tecnologia è anche sorretta dalla nuova configurazione a doppia batteria di Warp Charge 65, che consente a OnePlus 8T di ricaricarsi a più del doppio della velocità di Warp Charge 30T. Con questa nuova configurazione, entrambe le batterie possono caricarsi contemporaneamente a più di 30 W senza surriscaldarsi, anche mentre si utilizza il terminale.

Warp Charge 65 è progettato per offrire un’elevata compatibilità con altri dispositivi e presenta un design dual-end della porta USB-C e supporta tutti i precedenti protocolli di ricarica OnePlus. Assicura inoltre una ricarica PD fino a 45 W, offrendo agli utenti la possibilità di ricaricare più dispositivi di supporto come laptop o tablet.

OnePlus ha inserito un chip di crittografia aggiuntivo al caricabatterie e 12 sensori di temperatura nello smartphone, così da consentire una ricarica intelligente ed efficiente, con l’aggiunta di un nuovo sistema di dissipazione del calore, per mantenere la temperatura a un livello ottimale

OnePlus 8T sarà lanciato il prossimo 14 Ottobre insieme alla nuova tecnologia di ricarica Warp Charge 65. Per tutte le notizie su OnePlus il link da seguire è direttamente questo.

