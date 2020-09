Apple ora permette di restituire i bracciali Solo Loop senza Apple Watch

Se l’utente ha acquistato Apple Watch insieme a uno dei nuovi cinturini della serie Solo Loop, in caso di misura sbagliata Apple richiedeva la restituzione di entrambi: ora invece è possibile restituire e ottenere la sostituzione del solo cinturino. Questo piccolo cambiamento nelle policy di Cupertino fa una grande differenza per gli utenti.

Trattandosi infatti di dispositivi nuovi appena lanciati, oltre che molto richiesti, sia Apple Watch SE che Apple Watch 6 (qui la nostra recensione) per alcuni modelli, colori e combinazioni possono richiedere tempi lunghissimi di consegna che possono arrivare fino al mese di novembre. Una attesa decisamente lunga alla quale devono rassegnarsi gli utenti che si accingono ad acquistare un nuovo Apple Watch, fatto salvo le occasioni lampo su Amazon con consegna in pochi giorni che macitynet segnala puntualmente in home page.

Ma una attesa ingiustificata e incomprensibile per chi lo smartwatch lo ha già ricevuto e si vedeva costretto a restituirlo esclusivamente per sostituire un cinturino della misura sbagliata. La nuova procedura per la restituzione del solo cinturino è stata segnalata da MacRumors. Nel frattempo Apple ha anche aggiornato e migliorato le istruzioni e la guida da stampare, ritagliare e provare sul polso per individuare la misura corretta dei nuovi cinturini Solo Loop e Apple Solo Loop.

Entrambi infatti non mettono a disposizione fori, fibbia e qualsiasi altro sistema di regolazione sul polso: si tratta di bracciali in pezzo unico proposti in 9 misure diverse. Per questa ragione è consigliabile fare molta attenzione in fase di ordinazione. Per chi vive non distante da un Apple Store o da un rivenditore Apple l’ideale è recarsi nel negozio e provarlo personalmente. Per chi invece non ha questa possibilità può acquistare lo smartwatch online con un altro cinturino regolabile e successivamente acquistare Solo Loop in negozio in un secondo tempo.



