Opera GX, il browser dedicato al gaming, ora anche su Mac

Opera GX è un browser dedicato al gaming. Presentato a giugno di quest’anno, in occasione dell’E3 di Los Angeles, vanta peculiarità come la possibilità di impostare i limiti d’uso di CPU e RAM, funzionalità che, nelle intenzioni degli sviluppatori, dovrebbe mettere fine alla tendenza dei browser di consumare risorse sovradimensionate rispetto alle reali e presunte necessità dei siti.

La possiiblità di impostare limiti relativamente all’uso di RAM e CPU può essere utile per chi gioca con configurazioni multi-monitor o multi-finestra e mantiene attiva una finestra aperta del browser. Uno specifico pannello consente di monitorare l’uso delle risorse, mentre schermate dedicate (seezione GX Corner) consentono di visualizzare notizie e offerte relative al gaming e agli accessori.

Non manca il pannello per l’accesso rapido agli account dei canali Twitch (sito di streaming per videogiochi) e funzioni per ricevere notifiche, e altri servizi già visti nella versione tradizionale del browser Opera come la VPN, l’ad blocker e pannelli per accedere a Facebook Messenger e WhatsApp.

Per YouTube e altri servizi di video in streaming è possibile sfruttare “video pop-out”, funzionalità che consente di sovrapporre la finestra del filmato su quella del gioco. L’interfaccia di Opera GX può essere personalizzata in vari modi cambiando colori, sfondi, effetti sonori e altro ancora.

