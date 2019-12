Apple evita nuovi dazi su iPhone grazie all’accordo commerciale tra USA e Cina

I nuovi dazi del 15% su iPhone, iPad e MacBook sarebbero dovuti entrare in vigore il 15 dicembre ma, forse non troppo a sorpresa, arriva uno stop all’ultimo secondo grazie a un accordo commerciale tra USA e Cina che deve ancora essere comunicato ufficialmente.

Si tratta di un’ottima notizia per Apple che evita così una nuova tassa del 15% sulle importazioni dal Paese del Dragone per tutti i suoi prodotti principali. Ricordiamo che la multinazionale di Cupertino corrisponde già da mesi nuovi dazi su Apple Watch, i vendutissimi AirPods, iMac e anche HomePod.

Lo stop ai nuovi dazi del 15% su iPhone, iPad e MacBook è già stato definito come il regalo di Natale anticipato di Trump ad Apple da Dan Ives, analista di Wedbush Securities. Frecciata che comunque rileva il ruolo fondamentale svolto da Tim Cook che, nonostante una posizione diametralmente opposta a quella di Trump e gli iniziali scontri, è riuscito a instaurare un rapporto preferenziale e di fiducia con il Presidente USA. Tanto che il Ceo di Cupertino è stato più volte indicato come referente e consigliere sulle questioni commerciali con la Cina per l’amministrazione Trump.

Secondo Wedbush l’introduzione dei nuovi dazi del 15% avrebbe creato non pochi problemi ad Apple nel periodo delle festività, come riporta Bloomberg. Se la multinazionale di Cupertino avesse incamerato le maggiori tasse senza incrementare i prezzi dei suoi prodotti avrebbe subito un calo dei profitti per azione del 4% nel 2020. Viceversa se Apple avesse aumentato i prezzi, girando ai consumatori l’incremento dei dazi, avrebbe registrato un calo della domanda stimato tra il 6-8%. Negli USA con i nuovi dazi del 15% il prezzo di iPhone sarebbe aumentato fino a un massimo di 150 dollari. Lo stop ai nuovi dazi, e anche la possibile cancellazione di alcuni già attivi, è stata possibile grazie al raggiungimento di un accordo commerciale tra USA e Cina che deve ancora essere annunciato.

