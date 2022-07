OPPO celebra i 100 anni del Centre Court di Wimbledon con la sua esperienza AR

Gli appassionati di tennis sapranno che, quest’anno, sui celebri campi di Wimbledon si respira aria di ispirazione reciproca. Le star e i campioni del tennis internazionale entusiasmano i fan provenienti da tutto il mondo, che a loro volta fungono da stimolante grazie al loro caloroso sostegno. E così, per celebrare questo legame e renderlo ancor più emozionante e per celebrare il centenario del Centre Court di Wimbledon, OPPO ha creato un’esperienza di realtà assistita (AR) basata sulla sua recentissima tecnologia proprietaria CybeReal 2.0, che offre ai fan un panorama unico sull’amato Grande Slam.

OPPO è così partner globale di Wimbledon per il quarto anno consecutivo e con questa collaborazione vuole dare la possibilità agli appassionati di tennis di catturare i momenti più emozionanti dentro e fuori dal campo, grazie alla sua tecnologia di imaging. Attraverso questa sua filosofia chiamate “Inspiration Ahead”, OPPO vuole cogliere e superare le sfide e cogliere le opportunità con determinazione e attitudine positiva, in linea con lo spirito delle stelle del tennis più amate al mondo.

Quest’anno, tutti i fan che parteciperanno alla visione del torneo potranno godere della esperienza AR di OPPO, attraverso la piattaforma proprietaria CyberReal 2.0, grazie ai quali sarà possibile dare uno sguardo ravvicinato sull’eclettica storia di Wimbledon, consentendo agli appassionati di tennis di inserire nell’ambiente AR gli atleti iconici di tutti i decenni e di scoprire in prima persona i momenti che hanno segnato l’eredità di Wimbledon.

CybeReal 2.0 si basasse una tecnologia di localizzazione e calcolo spaziale in grado di fornire una posizione e un orientamento estremamente precisi, ma senza un consumo energetico elevato e con un’unica rilevazione dello spazio fisico. La tecnologia di riproduzione 3D sviluppata permette di raccogliere dati del mondo reale a livello consumer e di ricostruirne su cloud la replica virtuale. Un’esperienza che si potrà vivere attraverso il flagship all’avanguardia OPPO Find X5 Pro, terminale che abbiamo recensito direttamente a questo indirizzo.

Ciò è reso possibile grazie a progressi tecnologici, come la NPU dedicata all’imaging MariSilicon X, e grazie all’ottimizzazione delle capacità fotografiche e videografiche introdotte su OPPO Find X5 Pro, che potranno facilmente catturare le scene più emozionanti sul campo da gioco con un’elevata qualità HDR.

Uno dei problemi da superare per la società è l’elevata velocità di gioco nei campi di Wimbledon e il movimento frenetico dei giocatori, che rende difficile per gli smartphone riuscire a catturare la reale intensità delle partite del Grande Slam. Tuttavia, Find X5 Pro risolve questo problema grazie alla sua tecnologia Ultra-Clear Snapshot combinata alla prima stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) a cinque assi e alla tecnologia anti-shake a tre gradi, per offrire risultati impressionanti e senza rallentamenti.

OPPO si impegna anche per il futuro e il brand ha annunciato di voler dare il massimo e migliorare le esperienze dei fan anche per Wimbledon 2023.