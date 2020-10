OPPOrtunity Creative Lab mostra il ruolo della tecnologia nel futuro

Arriva a Milano l’OPPOrtunity Creative Lab, una installazione creativa e connessa promossa da OPPO che interroga i cittadini sul ruolo della tecnologia nel prossimo futuro. L’opera di design firmata da DONTSTOP Architettura sarà visibile dall’1 al 7 ottobre all’interno di Milano Design City.

Questo playground fisico e digitale in Piazza XXV Aprile accoglierà visitatori e cittadini che potranno vivere una esperienza immersiva nella tecnologia e contribuire con idee innovative allo sviluppo urbanistico della città. Promossa da OPPO, l’intervento mira a coinvolgere la comunità dei designer, ma anche dei cittadini, così da proporre idee di design finalizzate al miglioramento della vita urbana.

L’installazione si compone di elementi modulari di arredo urbano interrativi che definiscono una sorta di paesaggio di interazione e collaborazione sociale. Non mancherà una serie di postazioni dove saranno messi in mostra i nuovi smartphone della serie OPPO Reno4: tutti i dettagli di questi smartphone 5G sono disponibili in questo articolo.

I contenuti proposti dagli utenti daranno il via a un concorso che dal 1 al 7 ottobre coinvolgerà tutti i visitatori. Le migliori idee saranno premiate: il primo classificato riceverà il nuovo Reno4 Pro e il nuovo orologio smart OPPO Watch; il secondo premio, invece, sarà un dispositivo Reno4 completo di cuffie Enco Free e, infine, al terzo vincitore andranno un Reno4 Z abbinato alle cuffie Enco W31.

L’iniziativa OPPOrtunity Creative Lab, spiega il costruttore, si inserisce all’interno della campagna di lancio della nuova serie Reno 4 di OPPO in uscita in queste ore. Si tratta di una nuova linea di telefoni completamente pensata per la creazione di contenuti originali e creativi: potete scoprirne di più a questo indirizzo. Per avere notizie su Oppo Watch, invece, il link da seguire è direttamente questo.

Tutte le notizie di macitynet che parlano di Oppo sono disponibili da questa pagina. Per tutte le notizie e gli articoli sull’universo iPhone è disponibile la sezione dedicata del nostro sito web, invece per il mondo Android si parte da questa pagina.