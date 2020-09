Un Apple Watch a casa vostra subito? Amazon vi accontenta

Apple Watch 6 e Apple Watch SE sembrano essere un successo. Provare a trovarne qualcuno in questo momento può trasformarsi in una sorta di pellegrinaggio tra negozi (se siete della vecchia scuola), oppure in una caccia infruttuosa a suon di indirizzi di shopping su Internet. Sec volete accorciare i tempi vi consigliamo andare su Amazon dove potete trovare qualche modello in pronta consegna.

In particolare al momento in cui scriviamo abbiamo individuato i seguenti modelli che ordinati oggi saranno a casa vostra tra domenica e martedì.

I prezzi sono gli stessi che troviamo sul sito ufficiale, ma come accennato in spedizione rapidissima. Su Apple Store nel migliore dei casi trovate Apple Watch spediti a metà ottobre. Qualcuno arriva ad inizio novembre; qualcun altro non è neppure ordinabile. Lo svantaggio, relativo, di Amazon è nel fatto che Amazon ha Apple Watch con configurazioni meno elaborate e non è neppure possibile personalizzarli, ma se volete semplicemente un Apple Watch nuovo, ammesso che non abbiate trovato nei negozi quel che vi serve (o non abbiate un negozio nei vostri dintorni), Amazon è il posto dove comprare.

Per saperne di più su Apple Watch 6 potete leggere l’articolo che ne riepiloga le diverse funzioni. Le caratteristiche di Apple Watch SE sono invece elencate qui.