Anteprima Mac Pro 2019 nello studio di Calvin Harris prima del lancio ufficiale

Il Mac Pro 2019 dovrebbe essere rilasciato a breve ma qualcuno avuto modo di provarlo in anteprima. La workstation di Apple è apparsa in una foto del DJ, cantante e produttore Calvin Harris.

Lo segnala il sito 9to5Mac spiegando che la foto è apparsa sull’account Instagram di Harris, sul quale sono stati pubblicati una serie di video che dovrebbero essere il preludio all’arrivo di un nuovo brano. Nel video si vede ad ogni modo un Mac Pro in un ambiente reale.

Il Mac Pro 2019 visibile nell’account Instagram di Calvin Harris è poggiato sul pavimento, vicino ad una scrivania. A quanto pare Harris non ha ordinato (o non è stato fortunato abbastanza) da ricevre la versione con le rotelle, elemento opzionale che rendono il computer facile da trasportare da una stanza all’altra. Apple ha indicato il prezzo delle ruote inq uestione ma queste potrebbero costare più del previsto: l’ufficio del rappresentante commerciale degli Stati Uniti ha confermato che vari componenti fabbricati in Cina per il nuovo desktop saranno tassati quando vengono importati negli Stati Uniti.

Apple ha probabilmente fornito in anticipo il Mac Pro a vari professionisti per ottenere feedback prima del lancio ufficiale. Il nuovo Mac Pro 2019 è stato annunciato a giugno di quest’anno insieme al display professionale Apple Pro Display XDR (un display Retina 6K da 32″ con gamma cromatica P3, colore a 10 bit, luminosità massima di 1600 nit, contrasto di 1.000.000:1 e angolo di visualizzazione ultra ampio). Il nuovo Mac Pro integra processori Xeon di classe workstation con fino a 28 core, 1,5TB di memoria ad alte prestazioni, otto slot di espansione PCIe e la scheda grafica definita “la più potente del mondo”. A rendere interessante questa macchina è anche Apple Afterburner, un acceleratore hardware cermettendo di riprodurre contemporaneamente tre stream video ProRes RAW a 8K.

