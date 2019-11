Samsung sfida Dyson con l’aspirapolvere wireless POWERstick Jet

C’è chi sfida Dyson sull’estetica, chi sulla praticità, chi sulla potenza: con POWERstick Jet Samsung porta l’attacco su tutti i fronti con un prodotto top di gamma accompagnato da altri due modelli con caratteristiche molto simili che sfidano l’iconicità della serie V del costruttore inglese con prestazioni e accessori che l’azienda coreana vuole portare su un livello superiore.

Abbiamo avuto un primo contatto con il nuovo modello nella sede Samsung in combinazione con la presentazione-annuncio del nuovo Galaxy Fold per il mercato italiano.

Partiamo dalla potenza

Il modello superiore della serie ha ben 200 Watt di potenza: superiore perfino a quella degli aspirapolvere a traino della stessa azienda.

Disponendo di tre velocità la potenza può essere dosata facilmente con il pulsante e l’indicatore LED sulla parte superiore.

Mai lasciare una pulizia a metà

La scopa elettrica POWERstick Jet è dotata di una batteria removibile agli ioni di litio da 3.000 mAh che consente di lavorare fino a 60 minuti mantenendo sempre costante il livello di forza aspirante.

Con POWERstick Jet non c’è più il rischio di lasciare le pulizie di casa a metà perché, grazie alla stazione di ricarica che permette pure di evitare l’aggancio al muro, è possibile ricaricare due batterie contemporaneamente.

La stazione, dal design ergonomico e compatto, è anche il luogo dove riporre tutti gli accessori.

Compattezza e Praticità

POWERstick Jet oltre ad essere leggera (2,7 KG compresa la batteria – 400 grammi al di sotto del concorrente più blasonato) e comoda da manovrare, è dotata di un tubo telescopico per estendersi o accorciarsi in quattro diverse posizioni, permettendo di scegliere l’altezza più adatta alle proprie esigenze e rendere la pulizia ancora più semplice.

Il dispositivo viene controllato tramite display a LED sul quale è possibile verificare la potenza di aspirazione impostata, il tipo di accessorio installato e anche visualizzare lo stato del filtro e della spazzola. L’uscita dell’aria (filtrata) avviene sui lati e il filtro è facilmente smontabile e lavabile.

Un accessorio speciale per il legno

POWERstick Jet dispone di una serie di accessori adatti ad ogni superficie, ed è la prima scopa elettrica senza filo dotata di un accessorio perfetto per lucidare le superfici in legno. La spazzola lavapavimenti infatti, è caratterizzata da due dischi rotanti rivestiti da un panno lavabile che lucida e, se inumidito, lava il parquet. Potete utilizzarlo sia spruzzando l’acqua sui dischi, sia applicando un prodotto di lucidatura (“metti la cera, togli la cera”.. cit.). Nella confezione sono inclusi anche dei dischi inumiditi usa e getta.

Da sola la spazzolacosta circa 150 Euro ma aspettatevi uno sconto speciale per le festività con dei bundle vantaggiosi in cui sarà inclusa.

La sfida si gioca anche e soprattuto sul filtro Hepa: stop alle allergie

Ultimo ma assolutamente non secondario è il sistema di filtraggio avanzato HEPA a 5 livelli che cattura fino al 99,999% di particelle di polvere e allergeni e contribuisce a migliorare la qualità dell’aria in casa.

Nella prima fase del processo di filtraggio, il “ciclone” principale separa le particelle di polvere e intrappola quelle più grandi in un altro filtro in rete metallica. Il Jet Cyclone, invece, funge da secondo ciclone e insieme a un micro filtro cattura la polvere più fine. Da ultimo, un filtro antipolvere ultra-fine cattura le particelle di polvere di dimensioni 0,3 ~ 10μm. Tutte le parti e i filtri sono facilmente lavabili e quindi in grado di garantire un elevato livello di igiene. Anche qui siamo un gradino al di sopra del concorrente top con una efficacia che dovrebbe fare la differenza per chi ha problemi acuti di questo tipo.

La serie Samsung POWERstick è disponibile partire da Novembre in 3 diversi modelli con configurazione e potenza diverse.

Per darvi un’idea dei prezzi di questo che è l’attuale top di gamma degli aspirapolvere wireless Samsung : attualmente su Amazon il modello POWERstick jet VS 9000 top con 200 W di potenza aspirante ed una batteria e con 6 accessori inclusi: la spazzola morbida Soft Action Brush che attira e cattura sia particelle grandi sia polveri fini,grazie agli intrecci di filamenti d’argento antistatico e rimuove in profondità anche i peli degli animali domestici e i capelli, la base Self Standing che permette all’aspirapolvere di ricaricare due batterie in contemporanea e riporre tutti gli accessori, la mini turbo spazzola, la lancia per la polvere, mini spazzola… è attualmente in vendita a 799 Euro IVA compresa.

Se non avete fretta di effettuare l’acquisto vi invitiamo a controllare queste nostre pagine in occasione del Black Friday o nei giorni precedenti per offerte speciali che includano una seconda batteria o la spazzola dedicata ai pavimenti in legno: il prezzo sarà ancora più competitivo.