Oval rinnova l’app: ora raggiungere i propri obiettivi finanziari è più facile

Oval, l’app che ha reso Smart la gestione di risparmi e investimenti, si rinnova con una interfaccia ottimizzata e funzionalità inedite finalizzate a rendere ancor più personalizzata la gestione delle proprie finanze. La nuova versione dell’applicazione è stata resa possibile grazie ai feedback ed ai suggerimenti di una community attualmente composta da oltre 450.000 utenti.

Tra le novità spicca la razionalizzazione dell’esperienza utente, che oggi ruota attorno ai tre pilastri dei risparmi, degli investimenti e dei pagamenti. L’app permette di accedere ad ognuno di essi, e relative funzionalità, in modo diretto e semplificato rispetto alle precedenti versioni, fornendo così un’esperienza migliore e più immediata.

Nuovi sono anche i Goal e le Regole Smart, entrambe finalizzate a creare buone abitudini finanziarie e a semplificare il raggiungimento dei propri obiettivi. I Goal, appunto, sono obiettivi di risparmio che gli utenti possono creare liberamente e monitorare durante tutto il percorso di avvicinamento. A seconda delle proprie esigenze, è quindi possibile creare un Goal di risparmio per esempio per le prossime vacanze, uno dedicato agli studi, uno per l’acquisto dell’auto nuova e via dicendo, tenendo conto delle proprie disponibilità e delle necessità.

Se i Goal portano la personalizzazione a un livello superiore, sono però le Regole Smart la novità più rappresentativa della nuova versione dell’app. Esse permettono di gestire ogni Goal e ogni opportunità di investimento con regole specifiche, ad hoc, che valgono solo per il singolo utente. Per esempio si può iniziare oggi a pianificare il prossimo viaggio alimentando il Goal “Vacanze” con 10 euro a settimana, programmare l’acquisto della nuova casa accantonando 10 euro ogni 5.000 passi e arrotondando le spese fatte con la carta Oval Pay oppure attivare delle Regole Smart per investire un po’ alla volta nei prodotti di investimento distribuiti da Oval.

Le Regole Smart, inoltre, alimentano obiettivi e opportunità di investimento che possono essere pianificate in modo ricorrente e automatico, semplificando la gestione delle proprie finanze. Infatti, una volta tracciato il percorso e definite le regole, è l’app stessa ad occuparsi di rendere costanti e continui i risparmi e gli investimenti, indirizzandoli verso gli obiettivi personali.

Non solo: per completare l’esperienza e garantire ai propri utenti un’offerta completa di servizi finanziari all’interno di una sola app, Oval include anche la sezione Pay, un conto di pagamento completo con IBAN italiano e una carta di debito dotata di un meccanismo smart, che permette di risparmiare e investire automaticamente a ogni utilizzo.

Con la nuova versione di Oval quindi non solo il controllo è totale, ma indirizzare le proprie finanze verso obiettivi specifici diventa semplice e alla portata di tutti, in linea con la finalità dell’app.

