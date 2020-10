Cinque accessori per iPhone 12/Pro che potete comprare solo su Apple Store

Pochi giorni fa vi abbiamo elencato i cinque accessori con cui proteggere e migliorare l’usabilità dei nuovi iPhone 12 e iPhone 12 Pro che potevate acquistare subito e tramite Amazon. Alcuni però al momento si trovano soltanto su Apple Store, per questo vale la pena segnalarvi quelli altrettanto utili che trovate in queste sedi.

Primo tra tutti il nuovo alimentatore MagSafe: è di Apple e non è stato ancora messo in vendita su Amazon, quindi se lo volete almeno per il momento dovete passare per forza tramite Apple Store. Si tratta di un caricatore wireless unico nel suo genere perché incorpora dei magneti che si allineano con quelli posizionati dentro i nuovi iPhone per garantire la ricarica senza fili nella maniera più sicura possibile e a velocità doppia (15W) rispetto a quella consentita fino ad oggi dagli altri caricatori Qi.

Questo accessorio funziona infatti con tutti i modelli dotati di ricarica wireless, a partire da iPhone 8 in poi, e quasi sicuramente anche con qualsiasi altro smartphone (ad esempio gli Android) visto che utilizza lo standard Qi. Non essendo però questi dotati del sistema magnetico, la ricarica avviene ai consueti 7.5 W.

E’ infine dotato di spina USB-C (il cavo è lungo un metro), quindi si può collegare soltanto su porte di questo tipo. A tal proposito ricordiamo che in confezione non è presente l’alimentatore, quindi va comprato a parte (Apple consiglia il suo da 20W). Come dicevamo, l’alimentatore MagSafe per ora è in vendita solo su Apple Store: costa 45 euro.

Una volta preso questo caricatore, può far comodo comprare anche una custodia con MagSafe come quella trasparente di Apple in vendita su Apple Store a 55 euro. «Sottile, leggera e comoda da tenere in mano, questa custodia creata da Apple protegge il tuo iPhone 12 | 12 Pro senza nasconderne lo splendido colore». In pratica si tratta di una miscela di policarbonato e materiali elastici che dà trasparenza e flessibilità alla custodia: sia l’interno che l’esterno hanno un rivestimento resistente alle abrasioni e i materiali utilizzati non ingialliscono nel tempo.

Il vantaggio di usare una custodia con MagSafe rispetto ad una tradizionale sta nella maggiore stabilità e nel migliore funzionamento degli accessori. La custodia infatti si aggancia magneticamente al telefono quindi oltre a garantire una presa migliore sullo stesso permette di agganciare un altro accessorio (come il portacarte, ci arriviamo tra un attimo) o avviare la ricarica stessa al massimo della velocità consentita.

Il terzo accessorio disponibile solo su Apple Store, ormai lo avete capito, è proprio il portafoglio MagSafe in pelle. Minimalista come da tradizione Apple, permette di avere a portata di mano una carta di credito, un documento, il badge dell’hotel o qualsiasi altra carta che condivide appunto le misure di una comune carta di credito (5,4 x 8,6 centimetri). E’ realizzato «In pelle pregiata, conciata con procedure speciali ed è schermato, così le carte di credito non si smagnetizzano». Costa 65 euro ed è disponibile in cinque diverse colorazioni: nero, cuoio, sole di California (arancione) e blu baltico.

Quarto accessorio di questa serie sono gli auricolari wireless Beats Flex che potete trovare anche nei negozi. Su Apple Store costano 49,95 euro e sono una valida alternativa agli auricolari con cavo che Apple non include più nella confezione dei suoi iPhone. Hanno il cavo che li tiene legati tra loro in modo tale da poterli appendere al collo e chiuderli a mo’ di collana grazie ai magneti incorporati al di sotto del lato piatto esterno di ciascun auricolare, quindi sono molto comodi soprattutto durante l’attività sportiva o in generale per chi vuole averli sempre pronti a portata di mano. Inoltre si ricaricano tramite USB-C, il che non guasta. Se siete interessati, trovate le caratteristiche tecniche elencate dettagliatamente nella scheda prodotto sullo store online Apple.

Per finire, un altro accessorio utile con i nuovi iPhone è il microfono VideoMic Me‑L di RØDE. Vista la qualità fotografica di questa serie, per i professionisti o gli appassionati di video può valere la pena investire gli 86,95 euro che Apple chiede se lo acquistate tramite il suo negozio (ma volendo lo trovate anche altrove: su Amazon al momento ad esempio costa 77 euro) in quanto si tratta di un microfono direzionale di alta qualità con connettore Lightning in grado di acquisire un audio ancora migliore per i video girati con iPhone e iPad.

E’ realizzato in alluminio e rivestito con una finitura in ceramica conforme agli standard militari che promette una buona resistenza all’usura e ai graffi. Il pattern polare a cardioide offre un suono nitido, eliminando il rumore di sottofondo per focalizzarsi esattamente sul soggetto di fronte al microfono, quindi è molto comodo ad esempio per le applicazioni di vlogging. C’è anche l’uscita cuffie da 3,5 millimetri per il monitoraggio live e la riproduzione audio. In confezione trovate pure la protezione antivento (la RØDE WS9-L) in pelliccia. Per usarlo con gli altri iPhone serve che sia installato almeno iOS 11.

Come accennato in apertura, ci sono eventualmente altri cinque accessori utili e da utilizzare fin da subito con iPhone 12 e iPhone 12 Pro che potete comprare direttamente su Amazon: ve ne abbiamo parlato qui.