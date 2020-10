Negli Apple Store gli accessori MagSafe per iPhone 12 in mostra con display interattivi

Con la serie 12 di iPhone, Apple ha introdotto la tecnologia MagSafe, per il momento sfociata in un caricatore speciale ed una serie di accessori – principalmente cover e taschino per le carte di credito – che si agganciano magneticamente al retro del telefono per espanderne le funzionalità. Questa novità, Apple l’ha sta mostrando nei propri negozi in un modo un po’ particolare.

Come segnalato da 9to5Mac, negli Apple Store di tutto il mondo è stato allestito un piccolo spazio agli accessori MagSafe dove, attraverso un display interattivo, è possibile conoscerne tutte le caratteristiche. Lo schermo è posizionato al centro dello scaffale e Apple lo usa per mettere in evidenza come sia possibile usare ed inter-scambiare facilmente le custodie e gli altri accessori MagSafe.

Molte delle combinazioni possibili sono appese alla parete, agganciate ad alcuni iPhone dimostrativi in modo da far vedere fisicamente come cambia il telefono, mentre sul bancone ce ne sono un paio affiancati al nuovo caricatore MagSafe che si possono usare per testare il funzionamento della ricarica senza fili con l’alimentatore ideato da Apple, spazio che – ricorda la fonte – era precedentemente occupato dagli accessori fotografici.

Questa disposizione è stata avvisatata in uno degli Apple Store in cui è stato recentemente rinnovato il design. In quelli che presentano ancora il precedente schema strutturale, l’azienda ha invece allestito una versione ridotta di questo spazio, dove c’è un solo caricabatterie MagSafe anziché due.

Questa nuova modalità di ricarica progettata da Apple ha anche permesso di ridurre significamente la dipendenza dai caricatore Lightning disposti sui vari banconi proprio grazie all’aggiunta di alcune piastre MagSafe. In alcuni Apple Store selezionati sono state infine aggiornate le vetrine con nuovi spot pubblicitari in pieno stile Apple che danno il benvenuto ai nuovi iPhone 12 e iPhone 12 Pro.

Per maggiori informazioni su questi due telefoni potete dare uno sguardo al confronto tra i vari modelli che abbiamo pubblicato di recente. Per vedere l’unboxing e leggere le nostre prime impressioni su iPhone 12 Pro e sul caricatore MagSafe potete invece fare riferimento a questo nostro articolo.