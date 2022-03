Parte il programma ricondizionati di Ebay

Parte il Programma Ricondizionato di eBay con cui si offre offre ai clienti i prodotti tecnologici – ricondizionati da venditori selezionati – a prezzi ancora più convenienti, una realtà resa possibile grazie alle collaborazioni con i marchi più importanti di elettronica e i rivenditori professionali.

Ebay lo etichetta con tre parole: affidabile, economico e sostenibile. Questo nuovo programma comprende principalmente smartphone, smartwatch, tablet, dispositivi audio, piccoli elettrodomestici, computer fissi e portatili. Che poi – spiegano – sono anche i più ricercati sul negoxio: circa il 67% sono infatti hi-tech (38% per la categoria informatica e 28% per gli smartphone), seguiti da quelli per la casa e il giardino (19%) e per gli accessori, la cui percentuale si attesta intorno all’11%.

Su eBay – si legge nel comunicato stampa – il ricondizionato è una tendenza in forte crescita: nel corso del 2021 gli oggetti ricondizionati messi in vendita sono aumentati del +30% e rappresentano il 6% di tutti i prodotti elettronici presenti sul mercato. Per questo motivo ogni due mesi eBay introdurrà in questo segmento nuovi marchi e categorie di prodotti per soddisfare i desideri di acquirenti e venditori.

Come Amazon, l’azienda ci mette anche la faccia perché garantisce che tutti i prodotti ricondizionati presenti siano autentici e di qualità, con spedizione e reso gratuiti, per un acquisto in totale sicurezza. Tutti aspetti facilmente tracciabili sia nella sezione “ricondizionato certificato” (prodotti ricondizionati dal produttore o da un suo fornitore certificato) sia nella sezione “ricondizionato dal venditore” (prodotti ricondizionati da venditori esperti e accuratamente selezionati da eBay). Quest’ultimi sono ulteriormente classificati in 3 stati: eccellente, molto buono e buono, in base alle caratteristiche rintracciabili sulla pagina dedicata.

Il mercato mondiale dei prodotti ricondizionati è anche una tendenza globale che rappresenta il 12-15% del mercato totale, per un totale di 5 milioni di persone che già li compra. Un comportamento d’acquisto consapevole dal punto di vista della sostenibilità e della convenienza. I prodotti ricondizionati, infatti, continuano a vivere una seconda vita e non devono essere smaltiti, con conseguenti minori danni per l’ambiente. Trovate maggiori informazioni sul programma ricondizionati di Ebay in questa pagina.