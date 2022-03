Surfshark Antivirus protegge smartphone e PC

Se volete mettere in sicurezza lo smartphone Android o il computer Windows con un antivirus allora una buona soluzione potrebbe essere Surfshark Antivirus che, a differenza di altri, offre molto di più. Specialmente oggi che si sente parlare sempre più spesso di cyberattacchi e con un conflitto in corso, quello russo-ucraino, che ha acceso i riflettori sulla piattaforma di antivirus russa Kaspersky, dotarsi di un buon sistema di sicurezza come quello offerto con il pacchetto Surfshark One che, con pochi dollari al mese, permette di affiancare all’antivirus il servizio di VPN, di alert e di ricerca, offrendo così una protezione a trecentosessanta gradi.

In un click questo antivirus è in grado di cercare virus e malware eventualmente presenti sul dispositivo, con una scansione capace di rintracciare programmi, app, documenti e file dannosi. E’ possibile decidere cosa scansionare e quando, in modo da pianificare l’operazione nei momenti più congeniali e con particolare attenzione ai file e alle cartelle che si utilizzano più frequentemente. Inoltre include anche un sistema di sicurezza che resta vigile quando si scaricano, si installano e si utilizzano programmi e file presi da Internet.

Disponibile per Android e Windows (e presto in arrivo anche su macOS), Surfshark antivirus protegge quindi da malware, virus e applicazioni pericolose per la privacy e che eseguono operazioni senza autorizzazione, ad esempio acquisendo schermate o accedendo alle informazioni private. Il punto forte come dicevamo è che funziona in tempo reale, quindi dopo averlo installato non bisogna fare nient’altro perché penserà lui a supervisionare ciò che avviene all’interno del computer.

Come dicevamo Surfshark Antivirus è incluso in Surfshark One, un pacchetto che ad un prezzo irrisorio include anche una VPN con cui poter crittografare costantemente tutto il traffico da e verso i propri dispositivi nascondendo perfino l’indirizzo IP affinché le attività online non siano visibili a nessuno, bloccando anche gli annunci pubblicitari, i tracker, i malware e i tentativi di phishing.

C’è poi anche uno strumento con cui poter eseguire query di ricerca sul web in completa riservatezza e senza annunci pubblicitari, registri o tracker, con un tempo di risposta di pochi millisecondi che permette di tenere l’utente al riparo da qualsiasi annuncio o pubblicità mirata, permettendo così di fare ricerche online come si potrebbe fare sfogliando un libro ma senza lasciarci sopra le proprie impronte digitali.

Per finire poi c’è anche uno strumento intelligente che agisce come meccanismo di rilevamento delle violazioni per avvisare l’utente in caso di fuga delle informazioni personali, prevendendo così possibili danni prima che sia troppo tardi.

Tutto questo come dicevamo si ottiene acquistando il pacchetto Surfshark One a 3,98 dollari al mese per dodici mesi, ovvero meno di quaranta euro l’anno, o se vogliamo meno di un euro al mese per ciascun servizio incluso (ovvero un antivirus, una VPN, un sistema di ricerca privato e uno di notifica online) all’interno di un’unica app.