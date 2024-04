Skoda debutta su Gran Turismo 7 per PlayStation

Skoda Vision Gran Turismo è una concept car completamente elettrica, disponibile nel gioco PlayStation Gran Turismo 7, ampliando la presenza della casa automobilistica nel mondo delle corse digitali.

Traendo ispirazione dalla Skoda 1100 OHC Spider del 1957, la Vision Gran Turismo a trazione integrale completamente elettrica è dotata di quattro motori elettrici, che erogano una potenza totale di 800 kW (equivalente a 1071 CV misurati nel motore di gioco di Gran Turismo 7).

Per la prima volta, il brand Skoda e la Skoda Vision Gran Turismo entrano nel popolare simulatore di corse Gran Turismo 7 per PlayStation 4 e 5.

Sviluppato esclusivamente per questa piattaforma, il concept virtuale è un’auto da corsa completamente elettrica per la categoria Vision del gioco.

Omaggio alla Skoda 1100 OHC Spider

La Skoda Vision Gran Turismo trae ispirazione dalla Skoda 1100 OHC Spider del 1957, sviluppata per partecipare alla 24 Ore di Le Mans.

Guidato da Oliver Stefani, il team di design dell’azienda ha creato una monoposto scoperta, combinando elementi di design della leggendaria 1100 OHC con nuove caratteristiche come l’alettone posteriore sdoppiato. Vision Gran Turismo incorpora le caratteristiche del nuovo linguaggio di design Modern Solid che sarà applicato ai prossimi modelli elettrici dell’azienda. Tra questi ci sono i fari a forma di T e il colore della carrozzeria Explorer Green opaco. Un totale di quattro motori elettrici con una potenza combinata di 800 kW e 1.020 Nm di coppia, insieme alla trazione integrale e all’aerodinamica attiva, promettono “prestazioni eccezionali in tutte le condizioni di pista”.

L’esterno del concept è caratterizzato da linee nette e bordi chiaramente definiti. I componenti aerodinamici attivi, ad esempio sull’alettone posteriore, si adattano dinamicamente alle condizioni di guida; combinaando quattro motori elettrici, il produttore parla di un perfetto rapporto tra prestazioni ed efficienza. I giocatori possono scegliere tra due diverse vernici: una che evoca la Skoda 130 RS, celebrata per la sua doppia vittoria al Rally di Monte Carlo del 1977, e una seconda in Explorer Green opaco, emblema della concept car Skoda Vision 7S che ha introdotto il nuovo linguaggio di design Modern Solid.

Il driver è al centro della scena

Nella Skoda Vision Gran Turismo, il guidatore siede al centro di un abitacolo digitale minimalista, proprio come in un’auto da corsa di Formula. Il volante in carbonio è appiattito nella parte superiore e inferiore. È stato progettato in collaborazione con giocatori esperti che guidano in Gran Turismo da molti anni. L’intero concetto di HMI e controllo dei pulsanti, con tre pulsanti personalizzabili individualmente, si basa su volanti da gioco professionali. Sopra il volante, direttamente nel campo visivo del conducente, un cristallo funge da misuratore di potenza. Il display del cockpit mostra la velocità attuale, la modalità di guida selezionata, il livello della batteria, e funge anche da specchietto retrovisore, visualizzando l’area dietro il veicolo. I sensori di distanza avvisano il conducente della presenza di altri veicoli nelle vicinanze, riducendo le collisioni laterali.

La variegata flotta di Gran Turismo

La serie di videogiochi di simulazione di corse Gran Turismo è sviluppata da Polyphony Digital. Pubblicati sui sistemi PlayStation, i giochi Gran Turismo emulano l’aspetto e le prestazioni di un’ampia selezione di veicoli, che sono riproduzioni su licenza di automobili reali. Gran Turismo 7 presenta oltre 400 auto di oltre 60 case automobilistiche. Dai modelli di produzione ai leggendari e rari veicoli da corsa di epoche diverse, oltre a una selezione di prototipi, tutte le auto sono state meticolosamente ricreate nel gioco.

