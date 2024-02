PlayStation supporta Passkey al posto delle password

Non è più necessario digitare la password ogni volta che si accede al proprio account PlayStation. Sony Interactive Entertainment ha lanciato il supporto per passkey per l’accesso all’account PlayStation. Questo significa che si potrà semplicemente accedere tramite il proprio dispositivo mobile o computer e utilizzare il metodo di sblocco dello schermo per effettuare l’accesso.

Ad esempio, se si utilizzi un PIN, l’impronta digitale o il riconoscimento facciale per sbloccare il proprio telefono, saranno questi i metodi che si potranno utilizzare per accedere all’account PlayStation.

Nella pagina ufficiale dell’aggiornamento, l’azienda sottolinea i vantaggi dell’utilizzo delle passkey, tra cui la riduzione della vulnerabilità dell’account. Questo perché le passkey non possono essere riutilizzate o fornite a qualcun altro, né per errore, né intenzionalmente, come spiega Sony, rendendole resistenti agli attacchi di phishing e alle violazioni di dati.

Per impostare una passkey occorre semplicemente andare su Sicurezza nella gestione dell’account. Da qui si puoi attivare l’opzione e creare una passkey seguendo le istruzioni visualizzate a schermo.

Sony sconsiglia anche l’utilizzo dei codici PIN mobili come chiavi di accesso su Android, mentre consiglia l’utilizzo del portachiavi iCloud, Google Password Manager, 1Password e Dashlane come fornitori di chiavi di accesso. Dopo aver impostato l’opzione, verrà chiesto di utilizzare la pascei ogni volta che si deve accedere a una console PlayStation 5 o PlayStation 4.

Naturalmente, è possibile disattivare l’opzione in qualsiasi momento se si desidera tornare ad accedere con una password.

