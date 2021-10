Per creare meme su iPhone e iPad basta l’app Mematic

I fanatici dei meme possono raggiungere il massimo con Mematic, un’applicazione per iPhone e iPad che ne facilita enormemente la creazione, risultando particolarmente utile anche a chi più semplicemente ha bisogno di un software capace di aggiungere del testo d’effetto alle immagini.

L’obiettivo però come dicevamo è principalmente quello di permettere a chiunque di trasformare una o più immagini in un meme da condividere sulle app di messaggistica o sui social network per amplificare la diffusione di un’idea, un concetto o un pensiero. Il fatto che funzioni bene a questo scopo lo dimostra il fatto che è già stata scaricata dieci milioni di volte, e il motivo è semplice: da un lato facilita – e non poco – l’aggiunta di didascalie a foto e video, dall’altro è un posto sicuro dove trovare l’ispirazione giusta.

L’applicazione infatti mette a disposizione una sezione con al suo interno migliaia di immagini, video e gif animate da utilizzare liberamente per creare un meme o più semplicemente per prendere lo spunto per andarne poi a realizzare uno con i file presenti nel rullino del dispositivo. L’utente ha a disposizione diverse griglie già pronte per creare collage di due o più immagini e altri strumenti utili per impaginare al meglio la scena, compresi i filtri che consentono di creare l’atmosfera perfetta.

Gli strumenti di elaborazione del testo consentono invece di applicare facilmente una frase d’effetto, una citazione, il riassunto di una storia, il commento ad una notizia, la celebrazione di un traguardo raggiunto, un annuncio pubblicitario, una battuta o qualsiasi altra cosa si desidera associare all’immagine per enfatizzarne il significato o per completarne il messaggio che si vuole trasmettere, anche attraverso l’aggiunta di adesivi digitali già pronti. Chiaramente poi il meme finale potrà essere facilmente esportato sul rullino o condiviso direttamente dall’app su Whatsapp, Telegram, Signal, Facebook e Instagram in un paio di click.

L’app “Mematic” è sviluppata da Theodor Mueller, è localizzata in lingua inglese, è gratuita e attualmente si trova alla posizione numero 20 nella categoria “Grafica e design” su App Store, dove ha ricevuto oltre 2.600 valutazioni con una media di 4,7 stelle su 5. La versione attuale è la numero 3.2.7 e per poter essere installata richiede almeno 40 MB di spazio e la versione 12.0 di iOS e iPadOS. Per accedere a tutti i contenuti è possibile abbonarsi al prezzo di 1,99 euro al mese oppure 11,99 euro l’anno. Dal punto di vista della privacy raccoglie informazioni sensibili, dati sugli acquisti, sull’utilizzo e diagnosi dell’app che vengono collegati all’identità dell’utente.