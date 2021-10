Scansionate e archiviate qualsiasi cosa con Scan Thing

Su App Store c’è un’app che trasforma iPhone e iPad in scanner a tutto tondo: si chiama Scan Thing ed è sostanzialmente in grado di creare una copia digitale di ogni oggetto o documento che può essere inquadrato tramite la fotocamera. Come spiega l’azienda sviluppatrice attraverso la scheda introduttiva, quest’app può scansionare qualsiasi cosa: oggetti, persone, animali, piante, libri, documenti e opere d’arte, consentendo così di acquisire e salvare qualsiasi cosa nelle vicinanze nel modo più semplice e rapido possibile.

Per quanto riguarda ad esempio gli oggetti, attraverso una serie di scansioni è in grado di realizzarne una versione tridimensionale che può essere poi ruotata e analizzata nel dettaglio dallo schermo in un secondo momento. Con i documenti fa invece quel che generalmente offrono altre applicazioni di scansione dei testi con funzione OCR annessa: può cioè digitalizzare una pagina per crearne una copia PDF e può anche estrarne il testo, permettendo così di copiarlo e incollarlo in un’altra app, come Note o Word, modificandone così alcune parti ed elaborandolo come più fa comodo.

Le informazioni scansionate possono essere poi salvate nella libreria o in una cartella specifica, oppure condivise su altre app, o magari via SMS o tramite AirDrop verso un altro dispositivo Apple nelle vicinanze. Per usare l’app non serve registrare un account né è necessario avere una connessione ad Internet perché le scansioni vengono elaborate direttamente sul dispositivo, senza essere quindi inviate a server esterni.

L’app “Scan Thing” è sviluppata da Weebly, è localizzata in lingua inglese, è gratuita ed è distribuita in versione universale per iPhone e iPad su App Store, dove ha ricevuto 11 valutazioni con una media di 4,8 stelle su 5. La versione attuale è la numero 2021.1.1.1 e per poter essere installata richiede almeno 230 MB di spazio e la versione 14.1 di iOS e iPadOS. Al prezzo di 4,99 euro è possibile rimuovere il blocco delle scansioni e poterle così effettuare in numero illimitato. Dal punto di vista della privacy, l’app non raccoglie alcuna informazione.