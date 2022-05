Per Feral Apple Silicon è una manna per i videogiochi su Mac

Feral Interactive è nota per le sue conversioni di giochi su Mac dal 1996, e si è guadagnata nel tempo la reputazione di team in grado di eseguire conversioni da PC estremamente fedeli e di alta qualità: con la transizione di Apple dai processori Intel ad Apple Silicon, Feral ha avuto modo di dire la sua, spiegando come il cambiamento aiuterà i videogiochi su Mac.

L’editore lo ha dichiarato ai microfoni di MacRumors, spiegando di fatto il motivo per cui l’ultimo Warhammer III, oltre che su PC, è stato rilasciato solo per Mac con CPU M1, o successiva.

Innanzitutto, l’editore ha spiegato come il passaggio di Apple da PPC a Intel, a 32 bit a 64 bit e, più recentemente, il passaggio da Intel ad Apple Silicon, ha richiesto periodi di transizione e un lavoro sostanziale per il team, ma in ogni caso ha facilitato una situazione preesistente per quel che riguarda i porting.

Successivamente, Feral ha chiarito le difficoltà che il team ha dovuto affrontare su ciascun porting: non solo le iniziali trattative sulle licenze, ma anche le limitazioni hardware, dovute al fatto che Apple ha storicamente ostacolato la potenza grafica del Mac utilizzando grafica Intel integrata e GPU progettate per dispositivi mobili all’interno dei suoi laptop e desktop all-in-one.

Prima [di Apple Silicon], quasi tutti i computer Apple più popolari, in particolare laptop entry level, utilizzavano la grafica integrata Intel. Era un problema. Abbiamo dovuto spendere gran parte dei cicli di sviluppo ottimizzando i giochi per assicurarci che funzionassero nel miglior modo possibile su dispositivi che non erano destinati o progettati per i giochi

Il problema è che i giochi AAA spesso spingono i limiti sull’hardware e dobbiamo essere sicuri di poter far funzionare bene un gioco su una vasta gamma di macchine, spesso risalenti a diversi anni fa

Tuttavia, spiega l’Feral, l’attuale transizione ad Apple Silicon apre alcune interessanti opportunità. Rispetto alla precedente generazione di Mac basati su Intel, offre un grande passo avanti nella potenza, e questo si traduce in prestazioni migliori e maggiore fedeltà grafica per i giochi.

Questo ci dà un maggiore grado di libertà nel guardare ai giochi più esigenti, poiché abbiamo una maggiore fiducia che possano funzionare bene su una vasta gamma di Mac, inclusi i laptop entry-level, che rappresentano una grande fetta del pubblico potenziale

Feral ha già rilasciato due giochi nativi Apple Silicon, Total War: Rome Remastered e Total War: Warhammer III, e mentre lo sviluppo esclusivo per Apple Silicon dipenderà dalla base di giocatori, dai requisiti di gioco specifici e dal supporto del middleware di terze parti, Feral afferma che la combinazione della potenza di Apple Silicon e di una moderna API grafica in Metal ha migliorato la situazione “enormemente”.

Feral promette che continuerà a supportare i Mac Intel “finché sarà tecnicamente fattibile e commercialmente fattibile”. Se da un lato comprende l’importanza di continuare a supportare i proprietari di macchine più vecchie, la società afferma che con giochi sempre più esigenti, si inizia già a faticare: insomma, la fine dei giochi su Mac con processori Intel è più vicina di quanto possa pensarsi.

Un esempio lo si è avuto nelle scorse ore, quando Feral ha rilasciato Total War: Warhammer III solo per Apple Silicon Mac. Il motivo è presto detto:

Purtroppo, durante i test, ci sono stati gravi problemi di prestazioni e stabilità sui Mac Intel con GPU Intel integrate. Ciò significa che non possiamo supportarli per questo gioco e non saremo in grado di aggiungere supporto per loro in futuro

Per quanto riguarda le prospettive per i Mac Apple Silicon e il futuro dei giochi per Mac più in generale, Feral è ottimista:

Siamo entusiasti della sua rinnovata capacità come piattaforma di gioco. Intendiamo rimanere concentrati sul portare grandi giochi sulla piattaforma, facendoli funzionare nel miglior modo possibile e supportandoli a lungo

Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Apple Silicon sono disponibili da questa pagina.