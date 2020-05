Per la Festa della mamma 2020 film e serie tv a tema su Amazon Prime Video

Che sia romantica, sportiva, affascinata dal mistero o pronta sempre a una risata, non importa. Amazon Prime Video ha pensato a tutte le mamme con raccolte di film e serie tv per celebrare la Festa della mamma 2020. La televisione in streaming di Amazon, accanto alle novità nel mese di maggio, in questo momento di emergenza sanitaria per il Coronavirus propone una selezione di titoli pensando alle mamme che celebrano questa settimana la loro festa.

Per le mamme romantiche, Amazon Prime Video propone una raccolta di serie tv e film che comprende titoli come Modern Love, la serie antologica Amazon Original che farà commuovere, Notting Hill, la storia d’amore che ha fatto sognare tutti, Fleabag, due stagioni della premiata serie Amazon Exclusive con l’irriverente protagonista, This Is Us, una toccante saga famigliare, Cosa Mi Lasci Di Te, film in esclusiva su Amazon Prime Video che narra la vera storia d’amore del cantante Jeremy Camp con la sua prima moglie, Il Favoloso Mondo Di Amelie, una piccola perla francese narra le avventure della creativa Amelie per trovare l’amore, Colazione Da Tiffany, grande classico con un’impeccabile Audrey Hepburn e Love Actually, un cast stellare e tante storie d’amore da scoprire.

Sono state selezionate, poi storie di rivincite femminili, di donne agguerrite, di women empowerment, come Bombshell – La Voce dello Scandalo, Brittany Non Si Ferma Più,

Ladybird, Chiara Ferragni Uposted – in esclusiva su Amazon Prime Video, Bad Moms: Mamme Molto Cattive, Buttiamo Giù L’Uomo, The Good Wife, Good Girls Revolt, Kill Bill.

Per le mamme appassionate di musica la scelta è tra film e serie tv tutte dedicate al ritmo come Mamma Mia! e Mamma Mia! Ci Risiamo, Les Misérables, Rocketman, Guava Island, Mozart In The Jungle e Dirty Dancing.

Le mamme divertenti non potranno perdersi, invece, The Marvelous Mrs. Maisel, New Girl, Modern Family, Le amiche della sposa, Non Succede, ma se Succede…, La Tata, The Office e

Friends.

Homecoming, The Widow, Scandal, The Report, Tom Clancy’s Jack Ryan, Bosch e Un Piccolo Favore sono invece i titoli indicati per le mamme che amano i gialli e il mistero. Ma per loro, in realtà, il catalogo di Amazon Prime Video è molto più vasto.

Amazon Prime Video è il servizio di intrattenimento on demand di Amazon che offre agli utenti una raccolta di contenuti da guardare ovunque (tutto su Prime Video in questo articolo di Macitynet). Tutte le novità su Amazon Prime Video si possono seguire a partire da questo link.

Gli appassionati di cinema troveranno notizie e approfondimenti nella sezione dedicata ai film e in quella dedicata al cinema di Macitynet. Tutti gli aggiornamenti sulle piattaforme dello streaming tv si trovano invece nelle pagine dedicate ad Amazon Prime Video, Netflix, Apple TV+ e Disney+.