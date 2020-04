Festa della Mamma 2020, andate sul sicuro coi buoni regalo Amazon a tema

Il 10 maggio è la Festa della Mamma 2020. Siete indecisi su cosa regalarle? Il lockdown, con tutti i negozi chiusi, sicuramente non aiuta ma se il problema è la fantasia, andate sul sicuro con un buono regalo Amazon.

Tenetelo a mente anche in ottica di regalo dell’ultimo minuto, visto che gran parte dei biglietti si possono stampare oppure inviare in digitale. Questi ultimi sono quelli maggiormente indicati per questa particolare festa visto che Amazon, per l’occasione, ne ha creati più di 20 davvero interessanti.

Ci sono infatti biglietti d’auguri personalizzabili con foto oppure altri che, con un breve video, ricordano alla mamma quanto è amata dalle persone care. In alternativa ci sono sempre i cofanetti ma in questo caso bisogna spostarsi sulla pagina generale dei buoni regalo e controllare bene i tempi di consegna prima di procedere.

Che sia digitale o da stampare, è possibile acquistare buoni compresi tra 1 euro fino ad un massimo di 5.000 euro: ampia personalizzazione quindi per l’ammontare del regalo, anche quando si fa una colletta che non sempre può essere omogenea tra i vari partecipanti.

Come dicevamo si acquista e si stampa in un click, allegando eventualmente anche un messaggio – o una foto, dove previsto – che potrà essere compilato ed inserito dal sistema durante la fase di personalizzazione. I buoni digitali si possono acquistare e condividere tramite SMS o una qualsiasi app di messaggistica oppure recapitare tramite email al destinatario, eventualmente anche programmando una data di consegna.

Vi ricordiamo che i buoni regalo su Amazon non hanno alcuna commissione o costi aggiuntivi e possono essere utilizzati per l’acquisto di prodotti su Amazon. Nel momento in cui il destinatario carica l’importo sul proprio account, il totale del successivo ordine verrà detratto dal saldo del Buono Regalo: se il totale dell’ordine sarà inferiore al valore del buono, la cifra restante resterà nel saldo dell’account e potrà essere utilizzata per i futuri acquisti. Se invece il totale dell’ordine è superiore al valore del buono regalo, la differenza dovrà essere pagata utilizzando un altro metodo di pagamento tra quelli accettati dalla piattaforma.

Inoltre i buoni regalo e il saldo residuo degli stessi hanno una validità di dieci anni a partire dalla data di emissione. Non possono tuttavia essere utilizzati per acquistare altri Buoni Regalo né essere ricaricati, rivenduti, o convertiti in denaro. Il saldo residuo di un buono regalo associato ad un account non può essere trasferito su un altro account Amazon.

Per dare un’occhiata ai buoni regalo Amazon preparati su misura per la Festa della Mamma 2020, cliccate qui.