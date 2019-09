Per Wozniak Apple sarebbe dovuta uscire dal castello di Apple Park

Niente Apple Park, ma tante divisioni di lavoro in luoghi differenti e lontani da Cupertino, in grado di lavorare in modo indipendente. Era questo il sogno di Steve Wozniak, quando ancora i dirigenti Apple discutevano della costruzione di Apple Park: il cofondatore di Apple, in un intervento su Bloomberg e poi in un commento a margine di un articolo di The Verge, ha spiegato che il suo desiderio per Apple era «Vederla da tempo separata, strutturata non su un unico centro, ma organizzata con divisioni indipendenti, in luoghi lontani, in grado di lavorare e progettare in modo indipendente».

L’idea di una separazione delle diverse divisioni di Apple Wozniak è ispirata alla modalità di lavoro e di organizzazione di HP, quando il Woz lavorava per loro. HP aveva divisioni in tutti gli Stati Uniti, che agivano in modo indipendente, sicuramente più indipendente rispetto a quanto possano agire in un singolo campus e l’indipendenza, secondo Wozniak, è stata alla base della costruzione «Di ambienti di vita piacevoli e della creazione di grandi prodotti».

Quello che auspicava Wozniak per Apple era una diversa ubicazione degli uffici delle diverse divisioni: la divisione iPhone in un luogo, quella dedicata ai computer in un altro. Steve Wozniak era però l’unico dirigente Apple ad aver mai espresso questi sentimenti e l’idea del campus unico e monolitico, o del «Castello» come dice il mitico Woz, era sicuramente più popolare.

In ogni caso, Woz ha dichiarato a Bloomberg che nonostante «La tecnologia sia diventata una forza troppo potente nella vita di ciascuno ed è difficile sfuggirle, Apple sia la migliore delle aziende hi-tech perchè i suoi guadagni sono legati alla vendita dei prodotti e non al controllo e alla tracciabilità delle persone». Il video completo dell’intervista di Bloomberg a Steve Wozniak si può vedere a partire da questo link.

Wozniak, che rimane un azionista della multinazionale, apprezza le strategie messe in atto dalla società per continuare a crescere, ma non esita a rilasciare commenti relativi alle politiche di Apple e degli altri giganti dell’hi-tech: recentemente, si è detto preoccupato perchè Apple non ha un telefono pieghevole, ha dichiarato di sperare che il bitcoin possa diventare in futuro l’unica valuta globale e ha abbandonato Facebook preoccupato dalla negligenza con la quale il social e altre aziende che operano su internet trattano le informazioni sugli utenti.

Queste e altre notizie sul cofondatore di Apple Steve Wozniak si possono trovare in questa sezione dedicata al Woz da Macitynet.