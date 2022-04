Apple e LG lavorano agli OLED flessibili per iPad e Mac

Ormai è chiaro che per il primo iPhone pieghevole c’è da aspettare ancora almeno altri 2-3 anni, se mai arriverà, invece sembra che Apple sia sempre più interessata a realizzare grandi dispositivi pieghevoli, come iPad e Mac con un unico grande schermo OLED flessibile.

La scelta di Apple su LG non arriva solo perché è un partner storico per gli schermi, ma sopratutto perché il colosso sudcoreano ha già sviluppato display di questo tipo, per esempio per ThinkPad X1 Fold di Lenovo che macity ha visto in anteprima al CES 2020. Secondo The Elec LG sta già lavorando a un pannello OLED 4K flessibile che HP impiegherà nei prossimi mesi per costruire un portatile pieghevole da 11 pollici quando chiuso, che arriverà fino a 17 pollici quando aperto.

La collaborazione tra Apple e LG per i pannelli OLED flessibili destinati a Mac e iPad pieghevoli prevede però una soluzione diversa per il rivestimento, rispetto a quanto visto per lo più finora nel mondo Android e PC windows. Secondo gli addetti ai lavori invece di usare un rivestimento del display realizzato in materiale plastico (poliimmide), Apple e LG starebbero impiegando un rivestimento in vetro ultra sottile.

I dettagli sono scarsi, ma occorre ricordare che non è la prima anticipazione in questo senso. Già nel mese di febbraio l’esperto di display Ross Young ha indicato che Apple starebbe testando schermi OLED flessibili fino a 20” per il futuro impiego in iPad e Mac pieghevoli.

Se Apple completerà i lavori e lancerà davvero un dispositivo di questo tipo potrebbe nascere una nuova categoria di dispositivi: ne esistono già, come Asus Zenbook 17 Fold, ma si tratta per il momento di eccezioni con mercato limitato. In ogni caso per il momento è un po’ troppo presto per iniziare ad aspettare e sperare: secondo Ross Young un MacBook pieghevole potrebbe arrivare non prima del 2025, mentre il 2026 e il 2027 sono indicati come tempistiche più probabili.