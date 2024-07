Bici elettrica PHNHOLUN C8 Pro, ruote fat e motore da 1000 Watt a 1.450 €

Pubblicità

Perché scegliere una bicicletta elettrica tradizionale quando si può comprare in sconto PHNHOLUN C8 Pro, un modello che farà voltare tutti nella vostra direzione non appena ci salirete in sella.

Il suo design infatti è del tutto particolare perché assomiglia ad una moto naked per via delle linee del telaio e della sella, di forma rettangolare, ampia e molto più comoda specie per i viaggi più lunghi.

La batteria infatti vi assicura più di 60 chilometri di autonomia con una sola carica, il che può voler dire viaggiare tutta la mattina senza quasi mai fermarsi.

Sopporta fino a 150 chilogrammi di peso, perciò potete caricarla anche con borse e zaini per un’uscita fuori porta, e grazie al cambio Shimano a 7 velocità regolate l’andatura e lo sforzo in base alle esigenze del momento.

Usa ruote da 20 pollici con battistrada “fat” da 4 pollici, il che vi garantisce una migliore aderenza su percorsi difficili come può essere una strada fangosa, brecciata o piena di sabbia.

È anche comodissima oltre che sicura perché usa sospensioni idrauliche all’anteriore e a molla al posteriore, oltre a freni a disco su entrambe le ruote. C’è anche una luce LED rossa al posteriore per segnalare la presenza in strada e il motore elettrico può spingervi fino alla velocità massima di 50 chilometri orari.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di circa 2.075 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 30% andando a spendere intorno ai 1.450 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

