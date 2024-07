Mappe di Apple ora disponible sul web

Pubblicità

Apple ora mette a disposizione una versione beta (prelimianre) di Mappe sul web, consentendo a tutti di accedere al servizio direttamente dal browser.

Il sito web con Mappe di Apple funziona alla stregua dell’app: è possibile ottenere indicazioni per spostarsi in auto e a piedi, trovare luoghi e informazioni utili come foto, orari di apertura, valutazioni e recensioni; fare cose come ordinare cibo direttamente dalle schede dei luoghi in Mappe, e sfogliare le Guide per scoprire ristoranti, negozi e posti da esplorare nelle vicinanze.

Nuove funzioni, inclusa l’opzione “Guardati intorno” (per guardarsi intorno e scopire cosa ci aspetta), saranno disponibili nei prossimi mesi.

Per gli sviluppatiri di app e siti MapKit JS, consente di includere link a Mappe di Apple sul web per consentire agli utenti di ottenere indicazioni stradali, vedere informazioni dettagliate sui luoghi e altro ancora.

Il sito (si parte da qui) è al momento druibile solo in inglese ed è compatibile con Safari e Chrome su Mac e iPad, e con Chrome ed Edge sui PC Windows. Apple ha fatto sapere che in futuro il supporto verrà esteso ad altre lingue, browser e piattaforme.

Mappe di Apple sul web può essere usato come alternativa a Google Maps, servizio che da tempo offre la versione accessibile da sito web.