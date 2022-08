Novità (ma non troppo), iPhone 14 si ricaricherà più velocemente

iPhone 14 potrebbe avere un asso nella manica: la capacità di caricarsi a 30W. L’indiscrezione deriva da un Tweet del leaker cinese DanRui che la lancia su Twitter facendo riferimento a produttori di dispositivi di alimentazione.

In base a quanto si legge nella breve nota, l’ipotesi deriva appunto da un’azienda indipendente e non denominata che avrebbe appreso dalle classifiche fonti parallele della capacità dei nuovi modelli di iPhone di passare nella gestione della ricarica da 21/22W (nomimali) a 30W e per questa ragione avrebbe iniziato a spedire a recensori sparsi ai quattro angoli del mondo caricabatterie con questa capacità.

Un aumento del wattaggio sarebbe davvero importante perchè si traduce in un incremento della velocità di ricarica. Attualmente il più grande degli iPhone, iPhone 13 Pro Max, richiede circa 30 minuti per portare da zero al 50% la capacità della batteria. La ricarica completa richiede normalmente circa un’ora e quaranta minuti. Con un alimentatore da 30W questi tempi verrebbero diminuiti.

The iPhone 14 Pro series may use 30W charging power? Recently, a charger brand began to send new charger products to the media, and it will advertise in the experience video of the iPhone 14 series. — DuanRui (@duanrui1205) August 29, 2022

Intorno alla possibilità che Apple possa introdurre la carica a 30W ci sono diversi indizi. Il primo è il lancio di caricabatterie studiati a Cupertino sempre più potenti. L’ultimo è un modello da 35W con due porte. Un’altro caricabatterie GaN da 30W sarebbe allo studio, come spiega AppleInsider.

In più va anche segnalato che iPhone 13 Pro Max già oggi si avvicina ad una ricarica da 30W. Nella prima fase del suo ciclo, infatti, assorbe fino a 27W se collegato ad un caricabatterie adatto e questo aumenta la velocità di ricarica anche se Apple non ha mai detto nulla di specifico in proposito.

Ora ammesso che il leaker DanRui abbia ragione (in passato non ha sempre azzeccato tutte le previsioni) resta da vedere se tutti gli iPhone 14 avranno la ricarica a 30W o se solo l’iPhone 14 Pro avrà questa possibilità e ce l’avrà in maniera palese e manifesta oppure se, come successo con iPhone 13 Pro Max, sarà in grado di ricaricarsi più velocemente ma in maniera “coperta”.