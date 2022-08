La console portatile Logitech trapela in foto

All’inizio del mese, Logitech ha annunciato di essere al lavoro su un dispositivo di gioco portatile con Tencent che avrebbe “supportato più servizi di cloud gaming” tra cui GeForce Now di NVIDIA e Xbox Cloud Gaming. La console sembra essere apparsa in rete. Ecco la foto.

A svelare il mistero è stato il leaker Evan Blass, particolarmente affidabile quando si tratta di leak. La console dovrebbe chiamarsi G Gaming Handheld, poiché Logitech ha elencato questo nome su una pagina pubblicata di recente.

G Gaming Handheld assomiglia a molte altre console portatili, con joystick sinistro e destro, un pad di direzione, pulsanti ABXY, un pulsante home e dorsali, insieme a un pulsante “G” personalizzato. Un’altra immagine mostra anche quella che sembra la schermata iniziale, con icone per Play Store di Google, Xbox, GeForce Now, Steam, Chrome e YouTube. Nella foto che vedete in apertura si vedono anche icone per il profilo utente, i messaggi, le impostazioni e la carica residua.

G Gaming Handheld è una sorta di Steam Deck o Switch Lite di Nintendo in termini di design, ma è basata essenzialmente sul cloud gaming. Questo significa che in termini di specifiche potrebbe essere più simile ad uno smartphone, anche se con un fattore di forma più conveniente e un’interfaccia utente incentrata sul gioco con i classici pulsanti delle console.

Non si sa ancora quando arriverà sul mercato, ma come accennato, Logitech ha già predisposto una pagina ufficiale per la console, sulla quale siamo certi non tarderanno ad arrivare informazioni.