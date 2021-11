Apple, a rischio le vendite di Natale di iPhone e iPad in Asia

I clienti Apple nei principali mercati in Asia non avranno la garanzia di poter ricevere iPad o iPhone 13 in tempo per Natale, poiché le carenze di scorte hanno spinto le date di consegna a gennaio. Per il momento in Italia la situazione è migliore, ma sono gli ultimi giorni per poter acquistare lo smartphone Apple di ultima generazione e assicurarsi di poterlo mettere sotto l’albero di Natale.

La gamma iPhone 13 di Apple è stata colpita dalla carenze di chip da parte dei fornitori, tanto che lo stesso Tim Cook ha quantificato questa carenza in un costo per la società di oltre 6 miliardi di dollari meno in termini di vendite per il quarto trimestre del 2021. Ora un nuovo rapporto afferma che Apple non sarà in grado di consegnare iPhone 13 Pro, o alcuni modelli di iPad ai clienti in Asia entro le festività di Natale.

Secondo Nikkei Asia, è già troppo tardi per i clienti nelle Filippine per ordinare iPhone 13 Pro con consegna entro Natale. Il termine ultimo per avere questa garanzia si sta avvicinando anche per gli acquirenti in Cina, Taiwan, Hong Kong e Malesia, poiché secondo quanto riferito il tempo medio di attesa è di circa quattro settimane. Anche l’Italia non è poi messa così bene: se si prova ad acquistare oggi un iPhone 13 sul sito Apple, le consegne sono previste tra il 9 e il 16 dicembre. Ancora qualche giorno, e anche per noi slitterà la consegna al dopo feste.

In Asia, dove la problematica è ben più evidente, sono sono previste otto settimane di attesa per il modello di iPad Space Grey da 256 GB e Wi-Fi, il che significa che la consegna è prevista per il 14 gennaio 2022. Nikkei Asia afferma che i ritardi di iPad sono dovuti al fatto che Apple ha dato la priorità ad iPhone, con una stima del 50% in meno di iPad realizzati tra settembre e ottobre rispetto al previsto.

Non è ancora chiaro cosa questo implichi per il resto del mondo per quanto riguarda la fornitura di iPhone e iPad. Ad ogni modo, chiunque voglia assicurarsi un iPhone 13 per Natale, farebbe bene a ordinarlo già adesso.

