Sebastian Vettel rintraccia gli AirPods rubati a Barcellona

Dopo essere stato derubato lo scorso lunedì, il pilota di Formula 1 Sebastian Vettel ha cercato di recuperare la refurtiva rintracciando i ladri grazie all’app Apple Dov’è, in grado di rintracciare i suoi AirPods.

Dopo il Gran Premio di Spagna, Vettel ha fermato la sua Aston Martin in un hotel di Barcellona ed è sceso dall’auto. In quel frangente i ladri hanno colto l’occasione per prendere uno zaino dall’auto prima di scappare.

Il quattro volte campione di Formula 1 non ha contattato immediatamente la polizia, ma ha tentato di gestire il furto in privato, riferisce il sito iPadizate. Vettel ha noleggiato uno scooter elettrico e ha aperto l’app Dov’è, per rintracciare gli AirPods tenuti all’interno della borsa rubata.

La polizia si è unita a Vettel nella caccia ai malviventi mentre inseguiva i ladri attraverso la città, esortando Vettel a presentare una denuncia in una stazione, invece di continuare l’inseguimento. Alla fine, l’inseguimento si è concluso in una merceria, dove sono stati ritrovati gli AirPods lasciati in un vaso di fiori in un’esposizione di un negozio. Evidentemente, i ladri hanno intuito il pericolo di portare con sé gli auricolari, abbandonandoli per non essere rintracciati.

I ladri sono ancora a piede libero, ma la polizia spera di identificarli grazie alle riprese di sicurezza dell’hotel. Lo zaino conteneva una serie di oggetti personali, oltre agli AirPods, tra cui la patente di guida, il passaporto e diverse carte di credito che sono state ovviamente bloccate. Non è la prima volta che un pilota di F1 subisce un furto. Nel luglio 2021, il pilota britannico Lando Norris è stato derubato del suo orologio da 50.000 dollari, mentre nell’aprile 2022, il pilota Charles Leclerc ha dovuto dire addio al suo orologio da 320.000 dollari, rubato in Italia.

