iOS 15, il supporto della rete Dov’è per AirPods Pro più avanti in autunno

Tra le novità di iOS 15, c’è il supporto della rete Dov’è per AirPods: se abbiamo perso gli auricolari AirPods Pro o le cuffie AirPods Max, possiamo usare la rete Dov’è per individuarne la posizione approssimativa, avvicinandoci fino al raggio d’azione del Bluetooth e farli suonare per capire esattamente dove sono.

Il sito Macrumors fa notare che Apple ha recentemente aggiornato la pagina web con vari dettagli sulle novità di iOS 15 spiegando che il supporto alla rete Dov’è per AirPods Pro e AirPods Max è rinviato a “quest’autunno”. Non sarà quindi integrato subito con il rilascio di iOS 15 ma arriverà successivamente.

Apple non indica la ragione del ritardo ma questa e altre funzionalità non saranno disponibili entro fine anno ma in seguito: riguarda anche SharePlay (la funzione che consente di guardare insieme ad altri utenti lo schermo e condividere pagine web, app e file durante una chiamata FaceTime) e l’Eredità digitale, la funzionalità che consente di indicare i Contatti erede, ossia le persone che potranno accedere al nostro account e alle nostre informazioni in caso di morte.

Anche la funzionalità iCloud Private Relay (un servizio che permette di collegarsi a qualsiasi rete e navigare in modo più sicuro e riservato) è marcata al momento come beta. Questa novità (in arrivo anche su macOS 12 Monterey) richiede evidentemente maggiore necessità di test: Relay privato iCloud invia tutte le nostre richieste attraverso due internet relay separati in modo che nessuno, nemmeno Apple, possa sfruttare la nostra posizione, la nostra attività di navigazione e l’indirizzo IP per creare un profilo dettagliato.

iOS 15 sarà disponibile a breve. A questo indirizzo trovate tutto quello che c’è da sapere sul nuovo sistema. A questo indirizzo, invece, un nostro articolo con una serie di consigli su cosa fare per prepararsi al meglio l’arrivo del nuovo sistema operativo per iPhone e iPad.