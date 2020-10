iPad Air 4 forse arriva il 23 ottobre

Apple lo ha presentato a settembre ma non ha ancora annunciato quando si potrà preordinare: un indizio da un rivenditore punta agli iPad Air 4 disponibili dal 23 ottobre. Nel momento in cui scriviamo sul negozio Apple Store online in Italia non è ancora possibile preordinarlo: selezionando modello, capacità di memoria e colore desiderati, il sistema indica genericamente «Presto disponibile».

Ma in assenza di comunicazioni ufficiali di Cupertino arrivano come sempre gli indizi esterni. Il sito di Best Buy in Canada indica infatti iPad Air 4 con data di disponibilità il 23 ottobre, un dettaglio curioso, anche perché il sito web dello stesso rivenditore negli Stati Uniti non contiene la stessa indicazione.

Potrebbe così trattarsi semplicemente di un errore, anche perché nessun altro rivenditore al momento indica una data di disponibilità. Best Buy Canada potrebbe aver sbagliato la data stessa dell’arrivo, oppure ha indicato la data esatta ma con un errore sulle tempistiche volute da Cupertino.

Ma la disponibilità di iPad Air da venerdì 23 ottobre potrebbe non essere una coincidenza casuale. Si tratta infatti della stessa data per le prime consegne e la disponibilità nei negozi dei primi due terminali Apple iPhone 12 e iPhone 12 Pro, che saranno preordinabili da Apple Store online da venerdì 16 ottobre. Così se non si tratta di un errore o di una svista, anche i nuovi iPad Air 4 potrebbero risultare preordinabili da venerdì 16 ottobre.

Il rinnovato iPad Air 4 rappresenta una sostanziosa evoluzione rispetto al modello precedente: oltre al design interamente rivisto in stile iPad Pro con frontale tutto schermo e bordi più sottili, è il primo dispositivo Apple in assoluto con Touch ID integrato nel pulsante di accensione.

Come gli iPhone 12 funziona grazie al nuovo processore Apple A14: sembra che Apple abbia anticipato l’annucio del tablet ma posticipato la disponibiità proprio per non mettere nelle mani degli utenti la chicca A14 prima che facesse il suo debutto nella gamma iPhone 12.

Tutto quello che c’è da sapere sul nuovo iPad Air 4 è in questo articolo.