Presonus ioStation 24c, interfaccia audio e controller DAW al NAMM 2020

Tra le interfacce audio economiche presentate all’edizione NAMM 2020 della fiera musicale National Association of Music Merchants spicca per funzionalità la soluzione di Presonus, denominata ioStation 24c.

Questo dispositivo infatti offre due funzioni in uno: da un lato è una scheda a due canali 24bit/192khz, dall’altro è anche un controller DAW MIDI. Nell’insieme è tra le soluzioni più compatte attualmente esistenti ed è dotata di porta USB-C con footswitch per start e stop a mani libere. Ma andiamo con ordine.

Per quanto riguarda la parte audio sono presenti due ingressi microfonici XLR jack da 1/4″ con preamplificatore XMAX in classe A a 192 kHz 24 bit, due uscite bilanciate su jack 1/4″ e un’uscita cuffie con manopola per il controllo indipendente del volume e con sistema di monitoraggio dell’input diretto a bassa latenza. Il controller DAW invece è il meglio noto Faderport che funziona sia tramite protocollo MCU per Apple Logic e Cubase, sia quello HUI per Pro Tools.

Nel pannello superiore sono presenti tutti i controlli per gestire i livelli di ingresso e di uscita, con una sezione di transport della traccia selezionata. Sulla parte sinistra si controllano invece il livello della traccia master selezionata tramite un fader motorizzato con sistema touch sensitive.

Presonus ioStation 24c è compatibile con macOS 10.11, Windows 7 x64 e versioni successive di entrambi i sistemi operativi. Come dicevamo il punto di forza è il prezzo: costa 300 dollari e nel prezzo è incluso il software Studio One Artist e la suite Studio Magic Plug-in che comprende oltre 6 GB di loop e campionature.

