Soundpotai è la cassa armonica riciclata e riciclabile

Soundpotai è il nome di una cassa armomica ecosostenibile, utilizzabile non solo con iPhone e Android ma con qualsiasi dispositivo dotato di Bluetooth o uscita audio cabalata: è presentata come un modo nuovo di intendere il concetto di utilità e versatilità di un oggetto e di un’idea. Tutto parte da un cubo e dalla sua eclettica polivalenza. Da qui nasce il progetto Rippotai, in giapponese “cubo”, una startup che si presenta come amante dell’ambiente e del pianeta.

Soundpotai è presentato come un oggetto multifunzione che si adatta all’ambiente ma anche un elemento d’arredo e tutto ciò che suggerisce la fantasia. La cassa armonica diffonde il suono attraverso le vibrazioni del cartone con cui è realizzata (il principio fisico applicato è lo stesso di quello degli strumenti musicali acustici).

L’uso è molto semplice: basta collegare un dispositivo, che fa da sorgente sonora, tramite Bluetooth o tramite cavo AUX (come quella delle cuffie) all’amplificatore interno e far partire la musica. I due exciter interni generano le onde sonore e le trasmettono alle pareti della cassa. Non serve nessuna app e l’alimentazione a batteria permette di posizionare ovunque l’accessorio. Il prezzo di listino parte da 155 euro.

Rippotai è una idea italiana: Elena Lazzerini e Tito Intoppa sono i due soci fondatori, entrambi provenienti dal mondo del marketing e della comunicazione creativa.

