Il documentario Beastie Boys Story arriva su Apple Tv+ in primavera

Il documentario Beastie Boys Story si potrà vedere su Apple TV+ a partire dalla prossima primavera. La data di lancio della nuova produzione di Cupertino per la televisione in streaming è stata fissata per il 24 aprile 2020.

Protagonisti di Beastie Boys Story sono Mike Diamond e Adam Horovitz, che condividono la storia della loro band e 40 anni di amicizia in un documentario dal vivo diretto da Spike Jonze.

Beastie Boys Story mette al centro la storia del gruppo, a partire dalla nascita della band, nel 1981, fino al suo scioglimento nel 2014, passando per i grandi successi come Licensed to III e il tour con Madonna, intrecciando le tappe della loro storia musicale con le vicende personali di ciascun membro della band.

Il documentario è basato su Beastie Boys Book, pubblicato nell’ottobre 2018: prova come nel libro Horovitz e Diamond discutono moltissimo della loro lunga amicizia e della notorietà.

Il documentario sarà disponibile nelle sale IMAX in una edizione ridotta il 3 aprile prima di essere lanciato su Apple TV‌ + il 24 aprile. La data del lancio del documentario precederà di poco il 26esimo anniversario dell’uscita di “Ill Communication”, il quarto album della band.

A questo indirizzo una guida su come abbonarsi gratis per un anno ad Apple TV+.

