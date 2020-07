Le nomination Emmy fioccano su Netflix, Amazon, Disney e Apple TV+

I giganti dello streaming dominano gli Emmy. Disney+ si aggiudica la nomination per “The Mandalorian” come miglior serie tv drammatica, ma Netflix , Amazon Prime Video ed Apple TV+ non sono da meno. Dopo l’annuncio delle nomination agli Emmy 2020, è arrivata la grande soddisfazione per le piattaforme tv online. Non si tratta ancora di vittorie, certo, ma già aver ottenuto così tante nomination è un risultato da non sottovalutare.

La cerimonia di premiazione si svolgerà il 20 settembre 2020 al Microsoft Theater di Los Angeles. Disney+ ha ottenuto complessivamente 19 nomination, compresa quella per la categoria Miglior serie tv drammatica con lo show The Mandalorian. Un successo, forse, dovuto a Baby Yoda. La nomination per la serie speciale Outstanding Hosted Nonfiction Series è andata a Il mondo secondo Jeff Goldblum.

Apple TV+ ha raccolto, invece, 18 nomination totali. In ansia per i risultati della propria categoria ci sono ora Jennifer Aniston, Steve Carell, Billy Crudup, Mark Duplass e il team della serie Apple Music’s Carpool Karaoke.

Netflix domina già ora la classifica degli Emmy, con 160 nomination. Più di qualsiasi altra piattaforma di tv in streaming o canale televisivo. The Crown, Ozark, Stranger Things, Dead To Me, The Kominsky Method, Unbelievable e Unorthodox hanno ricevuto tutte le nomination alle serie migliori nelle rispettive categorie. L’azienda ha anche dominato la categoria dei film televisivi: su cinque nominati ben quattro sono di Netflix.

Amazon ha collezionato, invece, 30 nomination per le serie Prime Video, ma 20 sono per lo show "The Marvelous Mrs. Maisel".

